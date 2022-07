Il virus incalza: in Puglia oltre 74mila positivi e 8826 nuovi casi

LECCE – Preoccupano sempre di più i numeri contenuti nel consueto bollettino epidemiologico regionale: i dati che emergono dal documento, redatto dal dipartimento promozione della salute sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime 24 ore, parlano di 8826 nuovi casi giornalieri e di oltre 74mila positivi in tutta la Puglia.

Ci sono, purtroppo, altre dieci persone decedute, che portano il computo complessivo delle vittime in Puglia da inizio pandemia ad oggi, ad 8657 unità.

I dati giornalieri, come detto, sono elaborati dai 30097 tamponi, antigienici e molecolari, analizzati negli specifici laboratori del territorio: positivo, dunque, circa il 30% dei test effettuati. I nuovi casi sono così suddivisi su scala provinciale: 2802 a Bari, 743 ad Andria-Barletta-Trani, 935 a Brindisi, 923 a Foggia, 1989 a Lecce, 1267 a Taranto.

Sono 138, invece, le positività tra i residenti fuori regione e 29 quelle di provincia in via di definizione. Viaggiano verso le 75mila unità i contagi totali: sono, al momento, 74495 le persone attualmente positive. Numeri in crescita anche per quanto concerne i ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio: 449, in tutto, di cui 432 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

