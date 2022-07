Puglia, oltre 78mila positivi totali: 8.626 nuovi casi e 10 decessi

LECCE – Oltre 78mila positivi totali, 8626 casi giornalieri e dieci decessi: sono i numeri più importanti che emergono dal consueto bollettino epidemiologico, redatto dal dipartimento promozione della salute sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime 24 ore.

Gli 8626 contagi odierni arrivano dai 26612 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori: positivo, dunque, il 32% dei test effettuati. Come detto, ci sono altri dieci decessi, che portano il computo totale delle vittime pugliesi a 8667 unità.

I nuovi casi sono così suddivisi su scala provinciale: 2510 a Bari, 767 a Barletta-Andria-Trani, 927 a Brindisi, 960 a Foggia, 2038 a Lecce, 1227 a Taranto. Le positività tra i residenti fuori regione sono 167, a cui si aggiungono 30 di provincia in via di definizione.

Come spiegato in introduzione, superata la soglia dei 78mila contagi totali in Puglia: sono 78207 le persone attualmente positive, mentre i ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio sono 442, con 424 pazienti in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Sono 1.797.068 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 650.085 prime dosi, 658.004 seconde dosi (incluse monodose), 481.715 terze dosi e 7.264 quarte dosi.

Sedi e orari dei Punti vaccinali della provincia: https://www.sanita.puglia.it/ web/asl-lecce/news-in-primo- piano_det/-/journal_content/ 56/25176/sedi-vaccinazione- anti-covid-e-modalita-di- accesso

Leggi il bollettino