Covid, in Puglia oltre 2mila guariti in poche ore. Calano anche i ricoveri

LECCE – Continua il calo di positivi totali e dei ricoveri in Puglia: è quanto si evince dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, che fotografa l’andamento quotidiano del virus covid.

Si registra nelle ultime 24 ore l’ennesimo boom di guariti, con oltre 2mila persone che sono riuscite a negativizzarsi, dopo aver fatto i conti con l’infezione: ad oggi, le persone positive in Puglia sono 43.397 (ieri erano 45.675).

Per quanto riguarda i nuovi casi, sono 3.307 quelli emersi dai 19.106 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati: in sostanza, è risultato positivo circa il 17% dei test effettuati. Ci sono, purtroppo, altri 19 decessi che portano il computo totale delle vittime pugliesi, da inizio pandemia ai giorni nostri, a 8.897.

I nuovi casi sono così suddivisi su scala provinciale: 927 nel Barese, 171 a Barletta-Andria-Trani, 326 nel Brindisino, 382 nel Foggiano, 874 nel Leccese, 513 nel Tarantino. Sono, invece, 90 le positività emerse tra i residenti fuori regione e 24 quelle di provincia in via di definizione.

Come detto, scende il numero dei ricoveri: sono 419 le persone nelle strutture ospedaliere del territorio regionale, a fronte dei 435 di ieri. Tra loro, 405 pazienti si trovano in area non critica e 14 in terapia intensiva.

Leggi il bollettino