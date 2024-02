Bradanico-Salentina, lettera-appello ai sindaci: “Serve cabina di regia”

CAMPI SALENTINA – Il progetto a quattro corsie per l’ammodernamento della statale 7ter, la cosiddetta Bradanico-Salentina, nel tratto Lecce-Taranto, tiene ancora banco nel dibattito pubblico salentino.

Dopo il recente appello dei consiglieri regionali del centrodestra che hanno chiesto in commissione trasporti il rispetto degli impegni assunti nel luglio 2022 e della volontà dei territori, il “comitato 7ter” che si batte per l’infrastruttura ha indirizzato una lettera appello a tutti i comuni interessati dal progetto: nell’ordine, si tratta di Taranto, Lecce, Avetrana, Campi, Carmiano, Carosino, Erchie, Faggiano, Fragagnano, Guagnano, Leporano, Lizzano, Magliano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Monteparano, Monteroni, Novoli, Pulsano, Roccaforzata, Salice, San Donaci, San Giorgio, San Marzano, San Pancrazio, Sava, Squinzano, Surbo, Torre S. Susanna, Torricella, Trepuzzi, Veglie.

I portavoce Adelmo Gaetani, Lino De Matteis, Rino Giangrande, nel testo, ribadiscono quanto sia fondamentale l’opera per lo sviluppo dei centri che si trovano sul percorso. Per questo, ritengono necessario che le amministrazioni costituiscano una "cabina di regia" per raccordarsi ed esprimere in maniera unitaria il la richiesta delle quattro corsie, come previsto nel progetto originale.

Un modo per sollecitare la Regione Puglia a rivedere le precedenti conclusioni del suo Nucleo di valutazione, sulla base del traffico potenziale e “non – scrivono - di quello attuale palesemente penalizzato” e “a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Mit) e all'Anas l'attuazione del progetto iniziale per l'intero percorso, che deve collegare con una superstrada i due capoluoghi di Taranto e Lecce”.

Dopo le prese di posizione dei Comuni del lato sud interessati al tracciato (da San Pancrazio a Lecce), espressa nel corso dell'incontro con l'Anas del 29 gennaio scorso, la sensibilizzazione mediatica e la mobilitazione del "Comitato 7ter", l'assessora ai Trasporti della Puglia, Anita Maurodinoia, ha inviato una sollecitazione al Mit e all'Anas affinché si recuperi il progetto originale a quattro corsie ma solo per la parte meridionale della strada, essendo ancora in fase di progettazione: “Per il lato nord (da Manduria a Taranto), invece – scrivono dal comitato -, secondo l'assessora, il destino dell'arteria sarebbe ormai segnato a due sole corsie, essendo in avanzato stato di progettazione, con una evidente penalizzazione dei comuni tarantini”.

“La Bradanico-Salentina ha un senso – ribadiscono - se si realizza per intero a quattro corsie, da Taranto a Lecce”. Da qui, la richiesta di una cabina di regia con la partecipazione dei Comuni dell'area ionico-salentina, “affinché – precisano - giunga forte e unanime alla Regione Puglia, al Mit e all'Anas la richiesta corale che la Statale 7ter deve tornare ad essere considerata un'arteria strategica per il collegamento dei due capoluoghi salentini, per la sicurezza della mobilità e lo sviluppo del territorio”.

Al nuovo incontro con l'Anas, riprogrammato a Bari per il 14 marzo, insieme ai sindaci dei Comuni del lato sud ufficialmente convocati, e che già hanno espresso la loro richiesta per la superstrada integrale, il comitato chiede che si affianchi anche la voce dei primi cittadini dei paesi del Tarantino per chiedere le quattro corsie e “rifiutare la prospettiva di una strada – concludono - a due velocità, che rappresenterebbe per loro, e per tutta l'area ionico-salentina, una vera e propria beffa”.

