Brevetto per modulare le emissioni delle antenne: tra i firmatari un docente di Unisalento

LECCE – C’è anche la mano del docente di Fisica Matematica dell’Università del Salento, Raffaele Vitolo, nel brevetto depositato presso l’European Patent Office per controllare e modulare le emissioni delle antenne costituite da una schiera di emettitori a fase variabile.

Nel settore delle telecomunicazioni molti dispositivi sono costituiti da questo tipo di antenne, spesso montate su satelliti, che servono a irradiare grandi regioni geografiche. I componenti delle antenne possono emettere onde elettromagnetiche indipendentemente l’uno dagli altri e sono disposti in maniera tale da formare delle figure geometriche (di solito un cerchio, un quadrato, un esagono).

Le tecniche matematiche contenute nel brevetto consentono di controllare il fascio complessivo di onde irradiate da un’antenna verso una determinata regione, dosandone l’intensità (aumentandola o diradandola). Si pensi alle zone densamente popolate e a quelle con pochi abitanti, che necessitano di una potenza diversa per raggiungere risultati ottimali.

Del brevetto fa parte anche una tecnica matematica che permette di ricalcolare velocemente, attraverso apposite applicazioni, il fascio di microonde emanato da un’antenna. I satelliti in orbita bassa, ad esempio, passando sulla zona di interesse in pochi minuti, hanno un angolo di visuale che cambia molto rapidamente e questo implica la necessità di un ricalcolo frequente.

Il nome del brevetto è “Determining phase profile for beamforming antenna” ed è stato creato e sviluppato, insieme a Vitolo, da Piero Angeletti e Giovanni Toso, ingegneri dell’Agenzia Spaziale Europea che, mantenendo la proprietà del brevetto, per statuto lo può concedere in uso gratuito a tutte le aziende europee che ne faranno richiesta per impiego nello spazio.

Vitolo, che è membro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN, Sezione di Lecce) e dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica (Gruppo Nazionale di Fisica Matematica) ha dichiarato: “Anche se il trasferimento dal brevetto alle applicazioni tecnologiche in prodotti concreti, come antenne montate su satelliti spediti in orbita, può richiedere tempi lunghi, dell’ordine di alcuni anni crediamo di aver fornito un contributo importante per l’avanzamento della scienza e tecnologia europea, per migliorare sempre le condizioni di vita dei cittadini europei ed essere all’avanguardia nella competizione scientifica e tecnologica”.