Parte la distibuzione del vaccino anti influenzale: dosi a medici, pediatri e presidi Asl

LECCE - Da oggi la distribuzione del vaccino anti-influenzale nei presidi della Asl di Lecce, negli ambulatori dei sanitari di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Garantita la priorità per gli adulti over 60 anni, per le donne in gravidanza, per le persone di tutte le età con patologie di base, per i bambini di età compresa tra i sei mesi e i sei anni, per il personale sanitario (in Puglia per questa categoria è previsto l'obbligo vaccinale).



Tutti i vaccini antinfluenzali sono somministrabili nella stessa seduta oppure a distanza di tempo, in concomitanza coi vaccini anti Covid-19. I cittadini e le cittadine interessati rientranti nel target prioritario possono rivolgersi sin da ora al proprio medico curante.

Nella giornata di domani, martedì 18 ottobre alle 12, si terrà un punto stampa al Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, alla presenza dei vertici della Direzione strategica e del Dipartimento di prevenzione che riceveranno il vaccino invitando la cittadinanza ad aderire alla campagna vaccinale anti-influenzale.