Protezione civile, rinnovate le cariche sociali per il prossimo triennio

LEVERANO – Tempo di rinnovamento delle cariche sociali per la protezione civile di Leverano, associazione Lima Bravo Odv: l’assemblea del 27 novembre ha eletto consiglieri i soci Fabio Zuccalà, Vincenzo Rollo Coluccello, Pierpaolo Marciante, Antonio Quarta, Tonio Tramacere, Ubaldo Bello e Giacomo Romano.

Rispetto al consiglio uscente si registra l’avvicendamento tra Francesco Sabetta (che per motivi di lavoro fuori sede non ha confermato la sua candidatura) e Giacomo Romano. In gran parte confermato quindi il consiglio direttivo uscente al quale è andato il plauso dell'assemblea che ha voluto sottolineare gli ottimi risultati del triennio appena concluso.

La prima riunione del nuovo consiglio direttivo, lunedì 4 dicembre, ha confermato le cariche principali: presidente Fabio Zuccalà, vice-presidente Vincenzo Rollo Coluccello e segretario Pierpaolo Marciante. I consiglieri Quarta, Bello e Romano nominati responsabili delle attrezzature e del parco veicolare. Pierpaolo Marciante e Fabiana Conversano saranno i responsabili del magazzino vestiario e Dpi. Delegato al coordinamento provinciale delle associazioni di protezione civile confermato Antonio Quarta.

Il programma del nuovo consiglio direttivo per i tre anni di mandato è ambizioso e improntato al completamento delle innovazioni già avviate soprattutto in termini di formazione dei volontari e di rinnovo delle attrezzature e dei mezzi. Avrà inoltre l'onere e l'onore di organizzare le iniziative per festeggiare I 40 anni della Lima Bravo nel novembre del 2026.

L'assemblea ed il consiglio direttivo, in apertura delle rispettive riunioni hanno voluto ricordare Giuseppe Zecca, fondatore e presidente della protezione civile di Leverano per oltre vent'anni, scomparso nel luglio scorso. Alla sua memoria saranno dedicate iniziative che coinvolgeranno il volontariato e il mondo della scuola, in un'ottica di coinvolgimento delle nuove generazioni, alle quali lasciare in eredità lo spirito di altruismo che ha caratterizzato la vita del presidente "Pippi" Zecca.