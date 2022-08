Caro bollette, bilancio pesante per aziende e cittadini: “Aumenti incontrollati”

LECCE - L’aumento dei costi energetici e delle materie prime, spinto dalla guerra in Ucraina, ha determinato l’impennata dei costi di produzione per l’insieme delle aziende agricole che supera 1,4 miliardi di euro, con una stangata del +220% della bolletta di energia elettrica ed il rischio chiusura per oltre 20mila le aziende agricole pugliesi, quasi un terzo del totale (34%), che si trovano oggi costrette a produrre in perdita a causa dei rincari e delle speculazioni.

È questo quanto emerge dall’analisi della Coldiretti Puglia, sulla base dell’impennata dei future sul gas naturale alla borsa di Amsterdam, per cui il Governo sta lavorando al rafforzamento del decreto Aiuti Bis per sostenere le imprese e le famiglie. Un bilancio pesante che nell’estate ha gravato sugli agriturismi e sulle spese per la gestione e l’irrigazione di fattorie e stalle, ma, stando a Coldiretti, con l’arrivo dell’autunno peserà in maniera preoccupante su frantoi e serre anche per il l’aumento esponenziale dei prezzi del gas con la bolletta del bimestre schizzata alla stelle, mentre le aziende agricole, agrituristiche e agroalimentari fanno i conti con spese di energia, carburante, mangimi per l’alimentazione degli animali ormai insostenibili.

“Il risultato – sottolineano da Coldiretti - è che più di un0azienda agricola su 10 (11%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività ma ben circa 1/3 del totale nazionale (30%) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dell’aumento dei costi di produzione, secondo le elaborazioni del Crea. Uno tsunami si è abbattuto sulle aziende agricole con rincari delle bollente dell’energia elettrica, per gli acquisti di concimi, imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari che stanno mettendo in crisi i bilanci”.

Nelle campagne si registrerebbero aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio. In difficoltà, l’intera filiera che si è trovata a fronteggiare aumenti unilaterali da parte dei fornitori di imballaggi come il vetro, che costerebbe, secondo le stime, oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, ma si registra un incremento del 15% per il tetrapack, del 35% per le etichette, del 45% per il cartone, del 60% per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70% per la plastica.

Rincarato anche il trasporto su gomma del 25% al quale si aggiunge, secondo i dati raccolti da Coldiretti Puglia, la situazione dei costi di container e noli marittimi, con aumenti che vanno dal 400% al 1000%. In generale, secondo il global index Freightos, importante indice nel mercato delle spedizioni, l’attuale quotazione di un container è pari a 9.700 dollari contro 1.400 dollari di un anno fa.

“I rincari dell’energia – sottolinea la Coldiretti regionale – hanno un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola come evidenziato anche dalla studio di Confindustria. Bisogna intervenire per contenere il caro energia ed i costi di produzione con misure immediate per salvare aziende e stalle e strutturali per programmare il futuro anche con lo sviluppo di alternative energetiche che offre il settore agricolo, dal fotovoltaico su tetti di stalle, serre e aziende agricole, senza consumo di suolo al biometano, quando – conclude la Coldiretti Puglia - la produzione agricola e quella alimentare in Puglia assorbono oltre il 10,3% dei 5,578 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) all’anno dei consumi totali”.

Sulla vicenda interviene anche il presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, che dichiara: “I continui aumenti, quelli di queste ultime ore in particolare, con punte da record nella storia dei prezzi energetici, ma soprattutto del gas, stanno mettendo in ginocchio le imprese salentine, specialmente quelle cosiddette energivore. Il Consiglio e la Giunta della Camera di Commercio di Lecce seguono con particolare attenzione e con apprensione l'evolversi di questa vera e propria emergenza”.

“L'uso che si sta facendo del gas – afferma -, come arma di guerra preoccupa tutte le imprese della provincia di Lecce, che vivono una drammatica attesa, per decidere - con amarezza e conti alla mano - se sospendere le attività o chiudere del tutto la produzione, dopo i sacrifici dell'ultimo biennio, che hanno già messo a dura prova le capacità imprenditoriali e le riserve finanziarie. Il Governo è già intervenuto per cercare di sterilizzare gli effetti distorsivi della situazione provocata dall'aumento ingiustificato del prezzo del gas e dell'energia in genere. Ma ora s'impone un intervento ancora più immediato e concreto per fissare un prezzo del gas a livello internazionale, capace di dare delle certezze agli imprenditori in ansia”.

“Non possiamo attendere oltre – spiega Vadrucci - se vogliamo preservare la capacità delle imprese di incidere ancora positivamente nell'economia del territorio salentino. La Camera di Commercio di Lecce raccoglie il generale grido d'allarme e, al fianco delle imprese e delle Associazioni di categoria, interviene per una presa di coscienza ed una pressione sociale più decisa, affinché questo problema non finisca nelle pieghe della campagna elettorale, perdendo in concretezza. Si chiede un intervento di questo Governo in carica per affrontare una situazione che non può essere rinviata alla prossima legislatura. Nessuna forza politica può chiamarsi fuori da questo argomento. Il Governo, quindi, pur nei limiti istituzionali delle sue possibilità di intervento, deve cercare a livello comunitario il modo di impedire che questa ingiustificata altalena quotidiana possa ulteriormente arrecare danni al già provato sistema economico del Paese”.