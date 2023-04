Castello Carlo V, il futuro è più roseo: assegnato alla Direzione regionale dei musei

LECCE - Dal 6 maggio il Castello Carlo V sarà parte integrante del circuito dei luoghi della cultura direttamente gestiti dalla Direzione regionale Musei Puglia. Si tratta di un passo avanti che si spera decisivo nel progetto di fruizione e valorizzazione della più antica fortificazione della regione.

Dopo la restituzione da parte del Comune di Lecce all'Agenzia del Demanio della porzione di competenza di Palazzo Carafa si era aperta una discussione tra i soggetti istituzionalmente preposti, che è poi sfociata nel decreto della Direzione Generale Musei, di concerto con la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, entrambe articolazione del ministero della Cultura. Nel frattempo la gestione del maniero era stata assunta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce,

Con il Castello Carlo V diventano sedici i siti pugliesi gestiti dalla Direzione regionale: tra questi ci sono Castel del Monte, i castelli di Copertino, Bari, Manfredonia, Gioia del Colle ma anche il Teatro e l'Anfiteatro Romano di Lecce (dove il 15 marzo è avvenuta la consegna del cantiere per il restauro e il consolidamento). Sul sito della direzione è stato nelle scorse ore pubblicato un avviso esplorativo per un'indagine di mercato funzionale all’avvio di un nuovo servizio di fruizione, integrato con gli altri due monumenti leccesi.

Soddisfatto dell’esito della vicenda si è detto il sindaco, Carlo Salvemini: “Questo polo a gestione statale formato dai tre monumenti sarà un arricchimento per l’offerta culturale e archeologica della città, che dialogherà con l’Anfiteatro di Rudiae, gestito dalla Soprintendenza e dal Comune insieme, con i musei archeologici cittadini, il Must e il Castromediano, e con le tante realtà del territorio pronte ad essere coinvolte. Era la soluzione che per primi abbiamo auspicato, quando abbiamo deciso di restituire al Demanio la parte ormai residuale che gestivamo del Castello, con la maggior parte degli spazi negli ultimi anni tornati già nella disponibilità del ministero attraverso la Soprintendenza, convinti come siamo che l’interesse del bene sia quello di avere una gestione unica e chiara, ponendo fine anche al paradosso del doppio biglietto che i turisti si sono trovati a pagare per accedere a ambienti diversi dello stesso Castello. Si apre così un tempo nuovo per la città che può godere di una geografia ben definita dei suoi beni monumentali che coinvolge le istituzioni di ogni livello: il Comune, la Provincia e la Regione attraverso il Polo bibliomuseale, lo Stato attraverso la Direzione Musei e la Soprintendenza. Tocca a tutti noi ora lavorare insieme per garantire al nostro patrimonio di poter essere goduto nel modo migliore”.

Nel comunicato che annuncia il passaggio di consegne si spiega che “Direzione regionale e Soprintendenza lavoreranno in collaborazione a vantaggio della tutela e della valorizzazione del sito e, tenuto conto della grande importanza del monumento per la città, contano sulla consueta e preziosa collaborazione del Comune di Lecce per garantire una gestione integrata con il tessuto cittadino”.Ulteriori informazioni sulla strada intrapresa saranno date il 5 maggio, durante la giornata conclusiva del percorso partecipato 'Sassolini. Le tue parole per costruire il futuro del Castello'.