Anche Galatone in festa per il centenario dell’Aeronautica militare: incontri e proiezioni nelle scuole

GALATONE – Anche Galatone festeggia il centenario dell’Aeronautica militare. Tre giorni di attività nelle scuole, per l’Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d’Italia della cittadina per diffondere la “Cultura aeronautica” e le opportunità professionali offerte dall’Aeronautica militare. Gli incontri, dal 22 al 24 marzo scorso e dedicati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Città di Galatone, si inseriscono nel quadro delle iniziative per la celebrazione dei 100 anni dalla nascita del corpo. La relazione è stata condotta magistralmente dal colonnello Antonio Montagna, socio benemerito della Sezione di Galatone.

Nei giorni 22, 23 e 24 marzo, gli incontri hanno interessato le quinte classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Medi”, e le terze classi delle scuole secondarie di primo grado “A. De Ferraris e “Principe di Napoli” degli Istituti Comprensivi “Polo 1” e “Polo 2”. La proiezione di alcuni filmati sulle varie specializzazioni e attività del personale che compone l’Aeronautica militare hanno suscitato grande interesse e curiosità tra gli studenti. Tre mattinate che hanno visto la partecipazione del sindaco di Galatone, Flavio Filoni, del consigliere comunale delegato alle Associazioni d’Arma e combattentistiche, Salvatore Liquori, il comandante del 61esimo Stormo e dell’Aeroporto militare “F. Cesari” di Galatina, il colonnello Vito Conserva, il Presidente regionale dell’Associazione arma aeronautica – Aviatori d’Italia Puglia e Basilicata, colonnello Michele Bettuelli, i tre dirigenti scolastici Annamaria Campa, Adele Polo, Antonio Caputi, il presidente della Sezione di Galatone, luogotenente Egidio Bove.

“È stato bello, festeggiare questo traguardo importante dell’Aereonautica Militare, promuovendo questa iniziativa nelle Scuole. Abbiamo patrocinato e supportato questa attività promossa dall’ Associazione Arma Aeronautica di Galatone, che ha riscontrato il plauso della comunità scolastica ed ha dato spunti importanti per il futuro. Un’associazione viva, che collabora con l’amministrazione, da sempre e che in tutte le occasioni, risponde sempre presente per la crescita della comunità” questo il commento del sindaco Flavio Filoni e del consigliere Salvatore Liquori”.