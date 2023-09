Centenario della morte di Smaldone: il Salento si prepara alla festa in onore del “Santo educatore”

LECCE – La comunità si prepara alla festa. Due giorni di iniziative rivolte all’intera comunità salentina per celebrare il “pioniere” dell’opera educativa e sociale in favore delle persone sorde. Si svolgerà il 15 e il 16 ottobre il programma conclusivo delle celebrazioni del primo Centenario della morte di San Filippo Smaldone, voluto dalla Provincia di Lecce e dal Comune di Lecce, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lecce e le Suore Salesiane dei Sacri Cuori.

I dettagli della festa in onore del “Santo educatore” sono stati illustrati questa mattina da Antonio Leo, vicepresidente della Provincia di Lecce, Carlo Salvemini, sindaco della Comune di Lecce, monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, suor Ines De Giorgi, delegata Suore Salesiane dei Sacri Cuori, don Carlo Santoro, presidente del Comitato organizzatore Centenario, Salvatore Capone, presidente “TempoPresente Aps”, Gianni Di Noi, delegato Centro pastorale dei sordi, Marcello Cartenì, rappresentante Movimenti laicali smaldoniani.

Le celebrazioni del primo Centenario della morte di San Filippo Smaldone, beatificato da papa Giovanni Paolo nel 1996 e canonizzato da papa Benedetto XVI nel 2006, sono state avviate il 15 ottobre 2022 e si chiuderanno tra il 15 e il 16 ottobre prossimo a Lecce. Fondatore della Congregazione delle suore salesiane dei Sacri Cuori e di numerose “case” dei sordi tra Campania e Puglia (l’Istituto Smaldone a Lecce e nel Salento altre strutture, tra cui, a San Cesario, Trepuzzi, Castro), don Filippo Smaldone ha speso tutta la sua vita impegnandosi, con un forte spirito missionario, a promuovere l’educazione e l’inserimento lavorativo e sociale delle persone sorde in un’epoca in cui erano considerate non autosufficienti, incapaci di intendere e di volere e, quindi, emarginate.

Il programma dei due giorni

Il programma messo a punto dalla Provincia di Lecce, d’intesa con il Comune di Lecce, prenderà il via domenica 15 ottobre alle 18, con la celebrazione eucaristica dell’arcivescovo di Lecce monsignor Michele Seccia, presso la Parrocchia di San Filippo Smaldone. A seguire, alle 19, alla presenza delle autorità civili e religiose, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di una stele in marmo, dedicata simbolicamente da Provincia e Comune a don Filippo Smaldone in segno di gratitudine per la sua opera sociale. Lunedì 16 ottobre, a partire dalle 19, le Officine Cantelmo ospiteranno l’incontro tematico “Don Filippo e Lecce: azione reciproca di un bene sociale”, titolo scelto anche per l’opuscolo dedicato al Santo, che sarà diffuso in questa occasione.