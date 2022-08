Classifica sulla qualità del clima: per Lecce un posto al sole. Ma non è una buona notizia

LECCE – Certo, se si tiene in conto il numero di giorni, ogni anno, con temperatura percepita inferiore ai 3 gradi, è la città meno fredda in Puglia e tra le più miti in Italia, ma mettendo insieme i dieci indicatori del Rapporto “Indice del clima” del Sole 24 Ore, Lecce non ne esco poi così bene, con un 52esimo posto su 107.

Lo studio, i cui risultati finiscono nella più ampia indagine annuale sulla “Qualità della vita”, si basa su una serie di parametri calcolati nel decennio 2011/2021 e “certificati” dai meteorologi di 3Bmeteo.com. Una premessa è obbligatoria: in alcune classifiche il posizionamento nella parte alta è indice di una condizione migliore (come per soleggiamento, brezza estiva, piogge, giorni freddi, umidità relativa) in altre invece di una peggiore (indice di calore, ondate di calore, eventi estremi, raffiche di vento, nebbia). Dipende cioè dal valore, positivo o negativo, che viene attribuito al parametro in funzione della qualità climatica.

Gli indicatori più penalizzanti per il capoluogo salentino sono quelli relativi alle alte temperature: per quanto riguarda l’indice di calore (numero di giorni all’anno con temperature percepita superiore ai 30 gradi) Lecce è al 93esimo posto. Peggio sta solo Taranto al 96esimo posto. Se si considera lo sforamento per tre giorni consecutivi della temperatura di 30 gradi Lecce resta nella parte bassa della classifica, all’84esimo posto. Non va affatto bene nemmeno per gli eventi estremi, cioè i giorni totali con accumulo di pioggia superiore ai 40 millimetri nella fascia di 6 ore, nel decennio: sono stati 28 e valgono la 76esima posizione. Considerando che i due fenomeni (caldo e precipitazioni estreme) sono destinati a intensificarsi, secondo tutti gli studi scientificamente attendibili, il quadro è tutt'altro che roseo.

Dal punto di vista dell’umidità relativa (media nei dieci anni dei giorni all’anno fuori dal comfort climatico, cioè con percentuale superiore al 70 o inferiore al 30) la situazione non è pessima come comunemente si potrebbe pensare: il 43esimo posto vale la penultima piazza in Puglia, ma è pur sempre una collocazione discreta su 107 città. Per quanto riguarda le raffiche di vento superiore ai 25 nodi, Lecce è nella posizione numero 80 con 326 giorni nel decennio preso in esame.

Rimanendo in tema di correnti d’aria, invece, l’indice della brezza estiva (media giornaliera dei nodi ogni giorno nel periodo estivo, nei dieci anni) spinge Lecce al 22esimo posto (Brindisi è seconda, Bari al 14esimo posto).

Dal punto di vista generale la classifica premia Imperia, con Bari al secondo posto, la Bat al quarto e Brindisi al sesto. Insomma, nel giro di pochi chilometri, quelli che separano Lecce dagli altri due capoluoghi pugliesi della dorsale adriatica sembra materializzarsi una differenza sostanziale in termini di godibilità dal punto di vista climatico.