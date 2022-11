Qualità della vita, la classifica del 2022: la provincia di Lecce in discesa

LECCE - La provincia di Lecce in leggera discesa rispetto all’anno precedente con un calo che si mostra costante rispetto a tutte le ultime tre rilevazioni della classifica “Qualità della vita”, pubblicata da Italia Oggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali): si colloca, infatti, all’88esimo posto della graduatoria, perdendo una posizione rispetto al 2021, tre rispetto al 2020, e sette rispetto al 2019.

L’indagine, giunta alla 24esima edizione e partita nel 1999 con 36 indicatori, ora è arrivata ad analizzarne 92, con un ulteriore ampliamento rispetto al recente passato e sulla base di nove ambiti, ovvero ambiente, lavoro, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, la tendenza demografica, il sistema salute, tempo libero, reddito e ricchezza pro capite. Nella sezione lavoro, sono stati ad esempio distinti il tasso di occupazione e disoccupazione maschile e femminile, con l’introduzione dell’indicatore dei cosiddetti neet (not in education, employment, or training), cioè delle persone tra i 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano, né si stanno formando.

Sulla dimensione della popolazione sono state fatte le maggiori modifiche: sono stati tolti l’indicatore della densità demografica (ritenuto poco significativo da un anno all’altro) e il numero medio dei componenti nucleo familiare; sono stati, invece, introdotti l’indice di dipendenza strutturale, l’indice di dipendenza degli anziani e l’indice di vecchiaia. Inserita anche la speranza di vita alla nascita e quella a 65 anni.

L’elaborazione, infatti, si concentra molto sull’elemento pandemia, fotografando, in generale, una situazione che sta ritornando allo stato prima dell’emergenza, con un’Italia, uscita dalla fase Covid, sempre più spaccata in due e con un Sud, in particolare, dove emergono sempre maggiori disagi e disuguaglianze. A dimostrazione di questo, la città “più a Sud” che ha segnato un significativo balzo in avanti, dalla 56esima alla 30esima posizione, è Pesaro Urbino: un dato che la dice lunga sulla situazione.

Se la provincia di Lecce, nella graduatoria complessiva, si colloca alla 88esima posizione, risulta 64esima in nell’ambito relativo alla popolazione, dove figurano criteri come il tasso di mortalità (49esimo posto), l’indice di dipendenza strutturale e di dipendenza dagli anziani. Abbastanza alto il posizionamento di Lecce nell’ambito del sistema salute con un 43esimo posto, a solo nove posizioni da Bari, che guida la graduatoria interna alla Puglia. 82esimo posto, invece, nell’ambito istruzione e formazione, 85esimo in “ricchezza e reddito”, 86esimo per “tempo libero”, 87esimo in “affari e lavoro”. Il dato peggiore è quello sulla sicurezza sociale, dove Lecce si attesta al 95esimo posto.

Guida la classifica Trento davanti a Bolzano e Bologna, con Parma, ex regina, scivolata al quinto posto.