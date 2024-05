Collegamenti in treno per l’estate: a giugno partono i Frecciarossa notturni Milano-Lecce

LECCE – Nuove destinazioni in treno e potenziamento dei collegamenti estivi verso le località di mare e le città d’arte di puglia e del Salento. La nuova offerta dei collegamenti ferroviari summer 2024 di Trenitalia offre un nuovo ventaglio di opportunità per il polo dei passeggeri dei Frecciarossa e Frecciagento, Intercity e treni delle tratte regionali.

Il gruppo di Ferrovie dello Stato italiane ha annunciato che dal prossimo mese di giugno debutteranno, nel weekend, il Frecciarossa notturno Milano-Lecce e l’Intercity Lecce-Bolzano. E tra le novità della stagione estiva che riguardano da vicino i collegamenti dalla Puglia e dal Salento ci sono anche l’Intercity Lecce-Bari-Reggio Calabria e il ritorno dei treni sulla tratta, delle ferrovie del sud est, Putignano-Rutigliano. Nuovi collegamenti saranno attivati anche in bus, verso le principali mete turistiche della regione.

“Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità” afferma il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, “e la Summer experience di Trenitalia ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”.

“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio” spiega l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, “le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano infatti” conclude Corradi, “una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo. Con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”.

L’offerta Frecciarossa e Frecciargento

Da giugno come anticipato circoleranno, nel weekend, due nuovi Frecciarossa notturni: il Milano Lecce, con partenza da Milano Centrale alle 22.45 (con fermate a Milano Rogoredo, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Foggia, Barletta, Bari Centrale, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi) e arrivo a Lecce alle 7.57. E il Lecce-Milano, con partenza dal capoluogo salentino alle 21.05 con arrivo a Milano Centrale alle 7.35.

Confermati tutti gli altri Frecciarossa da e per Milano, Torino, Venezia, Padova e Bologna, che in estate effettueranno fermate anche a Monopoli, Fasano e Ostuni.

Infine ci saranno fino a tredici collegamenti al giorno con i Frecciarossa e i Frecciargento che collegano la Puglia a Roma, con due dei Frecciarossa che estendono la propria corsa verso nord, offrendo anche collegamenti diretti da e per Firenze.

L’offerta Intercity

Da giugno circoleranno tutti i giorni l’Intercity Milano-Lecce e l’Intercity Bari-Milano. Il venerdì e il sabato partirà l’Intercity Lecce-Bolzano, mentre il sabato e la domenica circolerà l’Intercity Bolzano-Lecce.

Dal cambio orario circoleranno tutti i giorni due Intercity da Reggio Calabria a Lecce e viceversa, e da luglio, due Intercity Reggio Calabria-Bari e viceversa. Fermata estiva a Polignano a Mare sui treni della linea Adriatica. Confermati tutti gli altri Intercity Giorno&Notte.

L’offerta dei treni regionali di Trenitalia

Sono oltre 240 treni del Regionale che ogni giorno si muovono verso le principali località di viaggio della Puglia: da Trani a Lecce, da Giovinazzo a Polignano a Mare, da Bari a Monopoli. Disponibili anche quest’estate i collegamenti combinati treno+bus per raggiungere le località turistiche distanti da una stazione ferroviaria.

Si rinnovano i collegamenti combinati treno+bus nell’area salentina, in collaborazione con Ferrovie del Sud Est. Da Lecce partiranno due linee bus: il Porto Cesareo link e Otranto link e nuovi collegamenti in treno per Gallipoli.

La nuova promozione per viaggiare in famiglia o tra amici (da 3 a 6 persone) sui Regionali questa estate è la Family&Friends: si risparmia il 20 per cento fino al 29 settembre. Sempre disponibile Italia in Tour, nelle versioni 3 o 5 giorni, per creare il proprio tour alla scoperta dei meravigliosi paesaggi pugliesi.

L’offerta di Ferrovie del Sud Est

Nel Salento, confermati i collegamenti Fse verso Porto Cesareo, Gallipoli, Otranto, San Foca, Torre dell’Orso, Tricase e Castro.

La novità dell’estate è la riapertura della linea Bari-Putignano (via Conversano) tra Rutigliano e Putignano: 18 treni al giorno, in circolazione dalle 5 alle 22, con fermate a Conversano e Castellana Grotte e coincidenza con bus per Bari a Conversano.

Confermati tutti i collegamenti verso la Valle d’Itria (Alberobello, Castellana Grotte, Cisternino, Locorotondo e Martina Franca), Ostuni e le marine a sud di Bari (Polignano a Mare e Monopoli).

Sulla linea Martina-Franca-Francavilla, circoleranno 18 treni al giorno con fermate a Cisternino e Ceglie Messapica. Da Francavilla Fontana a Lecce il servizio sarà garantito da bus sostitutivi per lavori di ammodernamento dell’infrastruttura.

Treno della Magna Grecia

Fino al 29 agosto circoleranno nel weekend i treni della Magna Grecia da Taranto a Sibari e viceversa per scoprire le bellezze culturali e paesaggistiche della costa jonica. Maggiori informazioni e dettagli sull’offerta sono consultabili sui canali di acquisto di Trenitalia e di Fse.

