Le prime prese di posizione: “Attacchi intollerabili”

LECCE – Il caso delle espressioni volgari e sessiste denunciate dall’assessora alle Politiche Urbanistiche e alle Marine del Comune di Lecce, Rita Miglietta, ha provocato l’intervento sdegnato di realtà associative, politiche e di singoli esponenti politici.

“Il Partito Democratico di Lecce, per voce del segretario Romeo Russo, esprime ferma solidarietà nei confronti dell’assessora di Lecce, Rita Miglietta, vittima di un gravissimo e deprecabile attacco, sul social Facebook, caratterizzato da un eloquio privo di intelligibile contenuto e caratterizzato esclusivamente da puerili affermazioni machiste che connotano ed offendono per primo chi le scrive a dimostrazione della incapacità di sostenere un confronto serrato, ma nell’alveo sempre della civiltà. Il Partito Democratico di Lecce si impegna ad adottare ogni iniziativa affinché episodi del genere non debbano accadere in futuro e chiede che tutte le forze politiche esprimano una severa condanna nei confronti degli autori”.

Da Antonella Pappadà consigliera di parità della Provincia di Lecce “piena solidarietà e vicinanza all’assessora del Comune di Lecce, Rita Miglietta, oggetto su Facebook di commenti volgari e densi di violenza, rivolti a lei in quanto donna. Gli ultimi tempi segnano, purtroppo, un continuo crescendo di attacchi verbali e atteggiamenti violenti indirizzati a donne impegnate in politica, a professioniste, madri, giovani studentesse. Quotidianamente le cronache raccontano di donne che hanno subito maltrattamenti di ogni tipo sino a trovare la morte. E autori di tali violenze verbali e fisiche sono sempre uomini: uomini che odiano le donne, come direbbe Stieg Larsson. Uomini impastati di stereotipi e pregiudizi, che sfogano in un linguaggio aggressivo e in azioni, che hanno al centro la donna intesa come oggetto di loro proprietà”.

“La violenza di genere, in qualsiasi modo e contesto si manifesti – conclude Pappadà -, va contrastata, condannata e stigmatizzata sempre e comunque, nella consapevolezza che i processi di cambiamento sono estremamente lunghi e complessi, in particolar modo, quando non investono solo il singolo individuo, ma la collettività nella sua interezza”.

Piena solidarietà anche dalla Conferenza delle Donne Democratiche della Provincia di Lecce: “É intollerabile ed inaccettabile che la denigrazione a sfondo sessuale divenga una normale arma di offesa per svilire le donne e le istituzioni allorquando le stesse ricoprono cariche anche pubbliche. Siamo indignate di fronte a questa cultura misogina che si è radicata in maniera profonda nel nostro Paese, rivelando una involuzione culturale che si esprime a vari livelli. È tempo che, con urgenza e senza tentennamenti, si prendano le distanze e si esprimano dure condanne verso simili comportamenti”.

“Voglio esprimere la mia vicinanza e quella dell’intera giunta all’assessora Miglietta per i vergognosi insulti sessuali ricevuti - ha dichiarato l’assessora al Welfare e alle Politiche di Pari Opportunità della Regione Puglia, Rosa Barone -. Quanto accaduto deve spingere noi istituzioni ad impegnarci ancora di più per il cambiamento culturale a cui stiamo continuando a lavorare. Simili episodi non sono più tollerabili e purtroppo non si tratterebbe dei primi attacchi subiti. Ho sentito personalmente l’assessora per esprimerle la mia solidarietà. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione su quanto accaduto perché la violenza verbale ha la stessa gravità di quella fisica”.

Dalla minoranza: le voci di Pala, Scorrano e Poli Bortone

Dai banchi della minoranza consiliare netta la presa di posizione di Giorgio Pala: “Un forte abbraccio da parte mia e piena solidarietà a Rita Miglietta. I duri e vili attacchi, per lo più anche palesemente volgari e sessisti, rivolti nelle ultime ore sul web e sui social all’assessore all’Urbanistica del Comune di Lecce sono assolutamente intollerabili e come tali vali vanno considerati, sul piano umano e al di là di ogni schieramento politico. Bisogna recuperare il corretto concetto di politica, quella vera, fatta di sane e leali contrapposizioni, che non deve mai trascendere e urtare la sensibilità di alcuno. Il rispetto e la lealtà vengono prima di tutto”.

Gianpolo Scorrano e Adriana Poli Bortone condannano la violenza in ogni sua forma, ma con alcune puntualizzazioni: “Con riferimento allo spiacevole episodio che ha investito, in questo caso, un assessore della giunta Salvemini, i sottoscritti non possono che ribadire - ancora una volta - di essere contrari ad ogni forma di violenza, fisica o verbale che sia, e senza differenza di genere ritenendo che la violenza debba essere condannata in genere. Dispiace che analoghi sentimenti di solidarietà non siano mai stati espressi -in alcuna forma - quando gravi accadimenti di tal fatta hanno riguardato esponenti della minoranza, a prescindere dalla differenza di sesso di coloro ai quali venivano rivolti. Così come in passato non si è ritenuto che espressione violente connotassero l’intero centrosinistra, allo stesso modo riteniamo che l’increscioso episodio di questi giorni non possa definire il sentire comune del centrodestra cittadino da sempre rispettoso nei confronti delle istituzioni, delle donne e della dignità di tutte le persone. Una cosa è il confronto politico, talora aspro e forte, altro è l’offesa personale”.