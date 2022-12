Comunità forense e politica in lutto: si è spento l’avvocato Fabio Valenti

LECCE – La comunità forense e politica leccese in lutto per la scomparsa, nelle scorse ore, dell’avvocato e già vicesindaco della città, Fabio Valenti, 76 anni, personalità carismatica ed eclettica e molto apprezzato per le sue qualità umane, culturali e professionali.

Socialista convinto nel cuore e nella mente, oltre alla sua attività di avvocato e politico,Valenti era anche un grande appassionato di calcio e tifosissimo del Lecce e uno sportivo praticante: in molti tra i colleghi e professionisti leccesi rammentano le partitelle del fine settimana organizzate presso la sua residenza. I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di domani, domenica 4 dicembre, alle 16 presso la chiesa di San Lazzaro.

“Con Fabio Valenti scompare una delle figure più significative della nostra città. Fabio, oltre ad essere un avvocato pronto, vivace, arguto, è stato anche un amministratore molto attento alla città” il commento rivolto da Adriana Poli Bortone, “a lui dobbiamo l’interessamento proficuo per il parco di Rudiae che altrimenti sarebbe rimasto assolutamente abbandonato”.

L’ex primo cittadino rammenta coma “da sindaco nel ’98 mi affidai a lui per eliminare il mercato sconcio di Piazza Libertini che tutte le amministrazioni precedenti avevano tollerato senza avere il coraggio di intervenire. Fu Fabio ad aiutarmi sino in fondo per ridare dignità ad uno dei luoghi più belli della nostra città. Fabio era una intelligenza assolutamente vivace e pronta” conclude Adriana Poli Bortone, “e negli ultimi anni ci è molto mancata la sua presenza, sono mancati i suoi interventi di stimolo per nuove progettualità per la città. Pur essendo di cultura politica differente, l’ho sempre stimato per la sua coerenza e per la sua onestà intellettuale. Alla famiglia, a Renata sono vicina con tanta stimata, amicizia e affetto”.

“Ho appreso con immenso dispiacere la notizia della morte dell’avvocato Fabio Valenti, mio carissimo amico, grande professionista e politico illuminato” recita in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, “con lui scompare un uomo che ha scritto pagine importanti della nostra recente storia, ed è stato anche vicesindaco della nostra città che amava moltissimo”.

Fabio Valenti socialista eclettico, democratico e grande liberale, è stato anche il presidente del Movimento Salento Regione d’Europa, “Nel 2000 fu proprio lui a coinvolgermi, come socio fondatore, in un progetto che mi avrebbe portato dieci anni dopo a dare vita al nostro Movimento Regione Salento di cui ha fatto parte” spiega Pagliaro

“Fabio Valenti oltre ad essere uno stimato avvocato, è stato un brillante pensatore” conclude Pagliaro, “lascia un vuoto incolmabile come tutti i grandi uomini. Ricorderò per sempre le partite di calcio che giocavamo insieme ogni sabato pomeriggio sul campo di casa sua, è stato un grande amico per tantissime persone ed aveva sempre una parola buona e un sorriso per tutti. Giungano alla moglie Renata, al figlio Alessandro, e a tutta la sua famiglia le condoglianze più sincere da parte mia e di tutto il Movimento Regione Salento”.