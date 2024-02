Consegnati i lavori per l’ex Galateo: un passo concreto verso la ristrutturazione

LECCE – Sono stati consegnati questa mattina i lavori per il recupero funzionale dell’ex sanatorio Galateo di Lecce. Il progetto prevede la destinazione della struttura a residenze sociali destinate a determinati categorie di cittadini, quelle escluse dai requisiti per l’accesso agli alloggi popolari, ma anche dal mercato immobiliare perché troppo oneroso.

L’intervento è finanziato con 15 milioni di fondi del Pnrr (con il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare), 8 milioni della Regione Puglia e ulteriori somme messe a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Puglia Valore Immobiliare, società di cartolarizzazione della Regione e stazione appaltante insieme ad Arca Sud Salento. La durata dei lavori prevista è di 584 giorni: la gara è stata aggiudicata con un ribasso del 7,5 percento per un importo di poco meno di 20 milioni di euro.

L’assessora regionale all’Ambiente e alla Politiche abitative ha espresso la sua soddisfazione: “Abbiamo pensato un progetto per rispondere alle esigenze abitative di giovani coppie, famiglie monogenitoriali, sfrattati o sotto minaccia di sfratto, studenti universitari e anziani soli, lavoratori precari esclusi dai benefici degli alloggi popolari. Il progetto, inoltre, prevede spazi adibiti alle attività educative: dalle biblioteche alle aule studio, fino all’hub multifunzionale posto al centro del complesso, riservato ad attività culturali e performative. L’ex Galateo diventerà un punto di riferimento territoriale per la città, un’infrastruttura modello sperimentale per l’abitare condiviso e un condominio solidale, generando valore sociale ed economico”.

L’amministrazione Salvemini, insediatasi la prima volta nel 2017, ha spinto molto perché la destinazione sociale prevalesse su altre opzioni, tra cui quella che prefigurava la trasformazione dell’ex sanatorio in una grande struttura alberghiera.

L’assessora all’Urbanistica, allora come oggi, era Rita Miglietta: “Finalmente - ha commentato - il Galateo si avvia alla sua rigenerazione con l’apertura del cantiere. Oggi è una tappa importante, punto di arrivo di un lavoro corale straordinario, possibile grazie alla dedizione di tante e tanti e alla cooperazione, in primis della Regione Puglia e Puglia Valore Immobiliare che ha creduto nella proposta avanzata dal sindaco Salvemini nel suo programma di mandato di restituire ad una funzione sociale questo edificio dismesso da lungo tempo e importante nella storia della città. Inizia ora una fase nuova, quella del cantiere fisico che darà corpo ad una nuova visione urbana, sulla rigenerazione sostenibile, sull'abitare. Buon lavoro quindi ad un cantiere ambizioso che guarda al futuro”.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.