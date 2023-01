Lotta alla contraffazione delle merci, firmato un protocollo d’intesa

LECCE – Un accordo tra Comune di Lecce e Agenzia delle dogane e monopoli per la Puglia per contrastare la contraffazione delle merci e la loro immissione sul mercato: la firma del protocollo d’intesa è arrivata a Palazzo Carafa tra il sindaco del capoluogo salentino, Carlo Salvemini, e il direttore interregionale Adm per Puglia, Molise e Basilicata, Marco Cutaia, alla presenza del comandante della polizia locale, Donato Zacheo, e il dirigente dell’ufficio delle dogane di Lecce, Giuseppe Ciccarelli.

Col protocollo, gli enti s’impegnano a cooperare “per la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio”, in particolare per il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull’origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, in ausilio all’autorità giudiziaria, e prevenire gli effetti nocivi sul consumatore finale.

Al centro delle attività previste, la cooperazione tra il corpo di polizia locale e l’agenzia, attraverso l’ufficio delle dogane di Lecce, al fine di individuare e reprimere costantemente ed efficacemente il fenomeno, con la condivisione di banche dati, informazioni e competenze messi a disposizione dall’ufficio delle dogane, come la banca dati Falstaff, la banca dati della commissione Europea - Copis, nonché le banche dati presenti sul sito dell’ufficio dell’Unione Europea per i diritti di proprietà intellettuale (Euipo) e nella banca dati Seed, in materia di accise.

Incontri periodici saranno utili a pianificare le attività e i campi di intervento, con la programmazione di controlli congiunti sul territorio. Un tavolo permanente di collaborazione garantirà il monitoraggio continuo delle attività e della loro efficacia. Periodicamente agli agenti della polizia locale saranno garantite da parte dell’agenzia delle dogane giornate di formazione tecnica.

“Sentiamo l’esigenza di tutelare il commercio sano – dichiara il sindaco Carlo Salvemini -, quello che si nutre di marchi di qualità e di merci sicure per i consumatori, andando a contrastare i fenomeni illegali attraverso un più stretto coordinamento con l’agenzia delle dogane tramite il nostro comando di polizia locale, la cui azione potrà essere potenziata ulteriormente grazie alla collaborazione sancita dal protocollo”.