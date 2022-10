Contratto non prorogato: protestano gli addetti alla pulizia del Dea

LECCE – Si è tenuto in mattinata, nei pressi della prefettura di Lecce, il sit-in promosso da Usb, Fp Cgil e Fials per protestare per la mancata proroga del contratto a tempo di 28 operatori addetti alla pulizia e alla sanificazione del Dea del “Vito Fazzi”.

Le sigle sindacali fanno presente che il fabbisogno lavorativo sembra al contrario confermato dall’interpello del 28 ottobre dell’amministratore delegato di Sanitaservice rivolto al personale ausiliario per acquisire la disponibilità a effettuare, come straordinario, attività di pulizia e sanificazione proprio presso il Dea dove, dal 3 novembre, è previsto il trasferimento dei reparti di Cardiologia, Cardiochirurgia, della sala operatoria di Emodinamica e di due terapie intensive.

Alla prefettura viene quindi chiesto un incontro in tempi molto stretti, mentre alla Regione Puglia, al commissario di Asl Lecce e all’amministratore di Sanitaservice di scongiurare la perdita di posti di lavoro. Si tratta di personale che prima dipendeva da Asl e che poi era stato dirottato sull’azienda in house. La situazione si è complicata con il blocco delle assunzioni imposto dalla Regione.