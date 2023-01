Fòcara 2023, a Novoli oltre 400mila euro dal Ministero del Turismo

NOVOLI - Il Ministero del Turismo assegna al Comune di Novoli un contributo di 419mila e 200 euro per la “Fòcara 2023”. Il decreto che stabilisce il sostegno al noto evento è dello scorso 22 dicembre e si aggiunge al patrocinio del Ministero della Cultura dello scorso anno.

Un risultato che lascia soddisfatta l’amministrazione comunale e che giunge come conferma del prestigio della famosa pira intitolata a Sant’Antonio come attrattore turistico. Lo ha ribadito lo stesso primo cittadino novolese, Marco De Luca, per il quale è utile puntare alla destagionalizzazione.

"Se la Puglia vuole crescere, deve pensare ad ampliare la sua offerta turistica al di là della proposta estiva, e la Fòcara, se concepita come l’abbiamo pensata noi, ossia con una serie di eventi collaterali, che spaziano dal food di qualità agli appuntamenti culturali, musicali e con un programma che si spalma su un periodo più ampio, può essere - e lo sarà - volano per lo sviluppo turistico invernale”, ha dichiarato.