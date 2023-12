Copia della statua di Sant’Oronzo, la fonderia preannuncia la consegna

LECCE - La copia della statua di Sant’Oronzo sarà consegnata entro la fine di gennaio ai fini della collocazione sulla colonna. Lo ha scritto la Fonderia Nolana Del Giudice, cui è stato affidato il compito della realizzazione, in una nota di risposta alla sollecitazione dell’amministrazione comunale. Pur restaurata, infatti, quella originale – che si trova nell’androne del palazzo di Città - non è più compatibile con l’esposizione agli agenti atmosferici.

Nella corrispondenza con il Comune, il laboratorio specializzato ha precisato anche che non può essere ancora indicata una data esatta perché “nonostante il buono stato di avanzamento dei lavori e nonostante la priorità accordata alla realizzazione della scultura, la complessità tecnica che connota le ultime fasi di realizzazione dell'opera, impedisce al momento di offrire certezze”. Attualmente è in corso il procedimento di fusione dell’ultima parte dei componenti dell’opera.

Quando si conoscerà il giorno preciso della consegna, il Comune organizzerà le operazioni per il collocamento della statua lì dove l’effigie del santo patrono di Lecce manca dal gennaio del 2019. Per il resto non resta che attendere la fine di un procedimento che è di esclusiva competenza tecnica.

Soprattutto dopo l'estate si sono fatte sentire le prime voci polemiche sullo slittamento dei tempi. Nel momento dell’avvio delle delicate operazioni di riproduzione, a marzo scorso, venne infatti indicata dai tecnici della fonderia la fine della scorsa estate come probabile finestra per la consegna (si sperava cioè di farla coincidere con la festa patronale). A fine giugno il sindaco Salvemini era andato in Campania a verificare l’avanzamento dei lavori e in quell’occasione i responsabili della fonderia spiegarono che le difficoltà oggettive del lavoro avrebbero richiesto altri mesi di attesa. Si parlò allora del periodo di Natale come finestra della possibile consegna.

La nota di questa mattina del Movimento Regio Salento, ha riacceso la discussione. Il coordinatore cittadino Giancarlo Capoccia non ha risparmiato critiche al l’amministrazione comunale: “Nel giugno scorso, grazie alla raccolta fondi attraverso lo strumento ministeriale dell’Art Bonus, il Comune di Lecce annunciò con grande enfasi l’imminente consegna della copia della statua di Sant’Oronzo, una replica attesa con entusiasmo dalla comunità locale. Un impegno ribadito anche sul sito ufficiale dell'amministrazione comunale. Oggi, con l'accensione ufficiale delle luminarie natalizie e del piccolo alberello posizionato sull’ovale, si dà avvio alle celebrazioni natalizie in piazza Sant’Oronzo, osservando con rammarico l'assenza di notizie riguardo alla statua di Sant’Oronzo che, secondo quanto annunciato, avrebbe dovuto essere issata sulla colonna”.

La riproduzione della statua è stata finanziata, dopo il lancio a marzo del 2022 di una raccolta fondi, da cittadini, imprese e studi professionali con lo strumento dell’Art Bonus che consente di avere delle detrazioni fiscale in cambio del sostegno economico al recupero del patrimonio storico e culturale. L’elenco è al link che segue e, a dirla tutta, nell’elenco non figurano né partiti né movimenti politici.