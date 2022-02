Covid, sono 1.537 i positivi. Parte vaccinazione Novavax per gli over 18

LECCE - La nuova settimana si apre con 1.537 i nuovi casi di contagio al Sars Cov2 rilevati in Puglia su 16.574 test giornalieri eseguiti.

La contrazione dei tamponi e test analizzati lascia pressochè inalterata la tendenza della lenta regressione della curva epidemiologica e nel bollettino odierno sono recuperati anche i dati dei decessi anche dei giorni precedenti con 18 nuove vittime legate all’aggravamento della situazione clinica causato dall’infezione da covid-19. Il rendiconto complessivo dei decessi in Puglia, dall’inizio della pandemia, passa così a 7.663.

Si riduce ancora il numero delle persone attualmente positive: i casi attivi riportati nel report giornaliero sono ad oggi esattamente 79.320. Anche il dato sulla pressione ospedaliera fa ben sperare con un’ulteriore riduzione delle occupazioni dei posti petto: i pazienti ricoverati in area medica, non critica, sono ora 595 (ieri erano 610), mentre i degenti in terapia intensiva scendono a 31.

La provincia di Lecce è quella che fa registrare il numero più alto di casi di positività che sono stati 513. Gli altri sono ripartiti tra i 381 della provincia di Bari, i 135 della provincia di Barletta-Andria-Trani, i 103 della provincia di Brindisi, i 242 della provincia di Foggia e i 141 della provincia di Taranto. Tra i residenti fuori regione si contano altri 18 casi e per altri quattro la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

Con l’aggiornamento di questi ultimi dati i casi totali di persone contagiate in Puglia dall’inizio della pandemia sale a 734.229 di cui 127.836 in provincia di Lecce.

Somministrazione del vaccino Novavax

A partire da giovedì 3 marzo partiranno anche negli hub della provincia di Lecce designati le somministrazioni con Novavax. Il nuovo vaccino Nuvaxovid (per la Asl di Lecce a diposizione 13.700 dosi) sarà a disposizione degli utenti ad accesso diretto anche sabato 5 marzo nei centri vaccinali di Lecce, Gallipoli, Maglie e Gagliano del Capo.

L’accesso, come già accade per le altre vaccinazioni, continua ad essere libero, senza necessità di prenotazione. E’ sufficiente consultare il calendario con gli orari di apertura disponibile sui canali social e sul portale aziendale della Asl.

Il vaccino Novavax può essere somministrato nei soggetti di età pari o superiore ai 18 anni, che non abbiano ancora ricevuto la prima dose. Sono previste due somministrazioni a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra.

Per chi non ha ancora nessuna copertura vaccinale ci si può rivolgere presso la Caserma Zappalà a Lecce (giovedì 3 marzo dalle 8,30 alle 13,30 e dalle ore 15 alle 17,30 e sabato 5 marzo dalle 8,30 alle 13,30). A Gallipoli, presso l’hub di via Torino (sabato 5 marzo dalle 8,30 alle 13,30), a Gagliano del Capo, presso l’ex ospedale (sabato 5 marzo dalle 8,30 alle 13,30) e a Maglie, in piazza Aldo Moro con ambulatorio medico mobile (domenica 13 marzo, dalle 9 alle 12,30).

Da domani partiranno anche le somministrazioni delle quarte dosi di vaccino anti covid per i soggetti fragili. A ricevere il richiamo, a distanza di almeno 120 giorni dall'ultima dose, potranno essere le persone che presentano condizioni di estrema vulnerabilità per marcata compromissione della risposta immunitaria.