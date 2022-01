Covid 19, cala ancora in Puglia il dato degli attuali positivi. I decessi registrati sono 18

LECCE - Secondo giorno in zona gialla in territorio pugliese dove si registrano 12.751 nuovi casi di contagio su 95.198 test verificati. Il dato dei casi attuali di infezione da Sars Cov 2 è comunque in regressione - da 126.262 a 121.453 - perché significativo è stato il pacchetto delle guargioni certificate con esito negativo, ben 17.452. Probabilmente sia tra i nuovi casi, sia tra le guarigioni ci sono "recuperi" dei giorni precedenti.

Resta però elevato il numero dei decessi causati dalle complicanze generate dall’infezione: dopo gli undici morti di ieri, oggi il bollettino regionale conta altre 18 vittime. E si accresce il numero complessivo dei decessi che dall’inizio della pandemia ha fatto registrare in tutta la regione la perdita di 7.153 persone.

L’occupazione dei posti letto nei reparti Covid resta stabile: il numero dei pazienti in area non critica risulta oggi di 714 (ieri 717), pari a circa il 25 percento della capienza totale, e 67 in terapia intensiva (come ieri), pari a circa il 13 percento.

I nuovi casi di positività accertata sono così distribuiti: 3.847 nella provincia di Bari, i 1.580 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 1.111 in provincia di Brindisi, 2.196 in provincia di Foggia, 2.136 in provincia di Lecce e 1.726 della provincia di Taranto. Tra i residenti fuori regione ci sono altri 101 casi, mentre per altri 54 contagiati la provincia di appartenenza non è stata ancora definita. Il dato dei casi confermati di infezione dall’inizio della pandemia è di 561.676 di cui 85.074 in provincia di Lecce.

Sul versamte della campagna vaccinale sono intanto 7.149 (di cui 473 prime dosi, 1.545 seconde dosi e 5.131 terze dosi) le vaccinazioni effettuate ieri in provicnia di Lecce tra punti vaccinali di popolazione, scuole, farmacie e medici di medicina generale.