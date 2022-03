Covid-19, i casi attivi in Puglia sono ora oltre 102mila. Stabili i ricoveri

LECCE - Continua a salire il numero dei contagi e dei casi attivi in Puglia secondo i dati riportati nel bollettino regionale che questa domenica conta 6.464 nuovi casi di positività al covid-19 e alle sue varianti su 31.485 tra test antigenici e tamponi molecolari eseguiti ed analizzati.

Come nella giornata di ieri si contano altre quattro vittime e il numero complessivo dei decessi dall’inizio della pandemia sale ora a 7.858.

Il numero delle persone attualmente positive continua a crescere e oggi si sono superate nuovamente le 100mila unità dopo un periodo, ad inizio anno, di regressione ed ora in controtendenza. E mentre si registrano ormai forme di assembramento quotidiano sintomo di un livello di guardia che tende a scemare. I casi attivi sono ora esattamente 102.486, vale a dire 2.575 più di ieri, ma con 3.885 persone che si sono nel frattempo negativizzate.

Sempre stabile la circolazione del virus soprattutto nelle province di Lecce e Bari che presentano il numero più elevati di contagi giornalieri: ne sono stati rilevati rispettivamente 2.139 e 1.850. Gli altri contagi registrati sono ripartiti tra i 411 della provincia di Barletta-Andria-Trani, i 590 della provincia di Brindisi, i 731 della provincia di Foggia e i 678 della provincia di Taranto. Tra i residenti fuori regione si contano altri 49 casi e per altri sedici la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

I pazienti ricoverati in area medica, non critica, sono 562 (ieri erano 570), mentre i degenti in terapia intensiva sono ora 27. Con l’aggiornamento di questi ultimi dati il numero totale di persone contagiate in Puglia dall’inizio della pandemia sale a 836.805, di cui 160.053 in provincia di Lecce.