Covid, altri 2.566 positivi. La curva continua la sua lenta discesa

LECCE - Il rendiconto domenicale del bollettino epidemiologico della Puglia indica altri 2.566 nuovi casi d’infezione al Covid 19 e alle sue varianti su 22.695 test effettuati ed analizzati. La lenta regressione della curva dei contagi continua nel suo andamento e anche il dato sulla pressione ospedaliera fa ben sperare con un ulteriore riduzione delle occupazioni dei posti petto: i pazienti ricoverati in area medica, non critica, sono ora 610 (ieri erano 624), mentre i degenti in terapia intensiva scendono a 33.

Sul versante dei decessi si contano altre nove vittime e il rendiconto complessivo in Puglia dall’inizio della pandemia passa a 7.645. Si assottiglia ancora il numero delle persone attualmente positive che scende sotto la soglia delle 80mila unità: i casi attivi riportati nel report giornaliero sono ad oggi esattamente 79.666.

La provincia di Lecce fa registrare il numero più alto di casi di positività che sono stati 835. Gli altri sono ripartiti tra i 664 della provincia di Bari, i 164 della provincia di Barletta-Andria-Trani, i 200 della provincia di Brindisi, i 346 della provincia di Foggia e i 327 della provincia di Taranto. Tra i residenti fuori regione si contano altri 19 casi e per altri undici la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

Con l’aggiornamento di questi ultimi dati i casi totali di persone contagiate in Puglia dall’inizio della pandemia sale a 732.692 di cui 127.323 in provincia di Lecce.