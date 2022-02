Covid, altri 3.652 positivi. Si allenta la pressione negli ospedali

LECCE - E’ stabile il resoconto giornaliero del bollettino epidemiologico che conta 3.652 nuovi contagi in Puglia su 29.393 tra test e tamponi analizzati. La lenta regressione della curva continua nel suo andamento e anche il dato sulla pressione ospedaliera fa ben sperare con un'ulteriore riduzione delle occupazioni dei posti petto: i pazienti ricoverati in area medica, non critica, sono ora 689 (ieri erano 708), mentre i degenti in terapia intensiva scendono a 44.

Sul versante dei decessi il report ne annovera altri nove e il rendiconto complessivo delle vittime in Puglia dall’inizio della pandemia passa a 7.612. Si assottiglia ancora il numero delle persone attualmente positive che sono ora 83.307, con ben 4.432 nuove guarigioni certificate e con uno scarto, tra nuovi positivi e decessi, di 780 casi attivi in meno rispetto agli 84.096 di ieri.

Le provincia di Lecce fa registrare il numero più alto di casi di positività che sono stati 1.065. Gli altri sono ripartiti tra i 932 della provincia di Bari, i 272 della provincia di Barletta-Andria-Trani, i 322 della provincia di Brindisi, i 589 della provincia di Foggia e i 443 della provincia di Taranto. Tra i residenti fuori regione si contano altri 20 casi e per altri nove la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

Con l’aggiornamento di questi ultimi dati i casi totali di persone contagiate in Puglia dall’inizio della pandemia sale a 723.374 di cui 124.573 in provincia di Lecce.

Sono 1.550 le vaccinazioni (di cui 58 prime dosi, 366 seconde dosi e 1.126 terze dosi) effettuate nella giornata di ieri in provincia di Lecce tra punti vaccinali di popolazione, centri sanitari, farmacie e medici di medicina generale.