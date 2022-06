In Puglia 862 nuovi casi di infezione su 9.284 test per Sars Cov2

LECCE – Sono 182 i test per Sars Cov 2 risultati positivi in provincia di Lecce, secondo l’ultimo bollettino epidemiologico. In tutta la regione le nuove diagnosi sono 862 su 9.284 tra tamponi antigenici e molecolari.

Il numero dei casi attualmente censiti è di 25.401 con una riduzione di 96 unità sul dato precedente dovuta ai 953 esiti negativi intanto registrati a conferma del decorso dell’infezione. Cinque sono stati i decessi.

Nei reparti Covid 261 i pazienti di cui 15 in terapia intensiva, mentre ieri i ricoverati risultavano essere 255 in area medica e 15 in area critica.

Leggi il bollettino regionale del 5 giugno.