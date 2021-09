Covid, in Puglia 178 nuovi casi e nessun decesso. In calo numero dei positivi

Migliora gradualmente la situazione dei contagi e della curva epidemiologica. Sono 61 i nuovi casi in provincia di Lecce. Gli attualmente positivi sono 3.854 e 25 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto al dato registrato ieri

LECCE - Sembra migliorare ancora la situazione relativa ai contagi in Puglia, con un ulteriore calo della curva e del numero delle persone attualmente positive. Il dato emerge dal confronto del bollettino epidemiologico odierno e dal report settimanale della fondazione Gimbe, che riferisce come dall'1 al 7 settembre i nuovi casi di contagio sono diminuiti del 15,5 per cento, e parallelamente anche l'indicatore relativo agli attualmente positivi ogni 100mila abitanti che oscilla su 40 negli ultimi sette giorni.

La buona nuova riveniente dal bollettino è anche l’assenza di vittime nelle ultime 24ore che lascia invariato il numero dei decessi complessivi, ovvero 21, dall’inizio di settembre (mentre il computo complessivo delle vittime per complicanze dell’infezione da covid dall’inizio della pandemia è pari 6.734).

Sono invece 178 i nuovi casi registrati sul territorio regionale su 14.233 test giornalieri eseguiti con un tasso di positività giornaliero dell'1,2 per cento in lieve calo rispetto a quello registrato ieri quando i nuovi test positivi registrati sono stati 243.

I nuovi casi di positività sono distribuiti tra i 33 in provincia di Bari, i 34 nella provincia della Bat, gli 8 della provincia di Brindisi, i 24 nella provincia di Foggia, i 61 nella provincia di Lecce e i 17 nella provincia di Taranto. Un caso è relativo a un residente fuori regione.

Le quota dei soggetti attualmente positivi è di 3.854, ovvero 124 in meno rispetto al dato riscontrato ieri. Le persone ricoverate in area non critica sono 205 (ieri erano 213) e 25 pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno meno di ieri. I soggetti totali guariti sono stati sino ad ora 254.857 mentre i casi totali di contagio 265.445.

Aggiornamento vaccini

Sul fronte della campagna vaccinale sono ora 5.545.657 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sulla base del dato aggiornato alle 18 dal report del governo nazionale. Le dosi rappresentano l’88.5 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza che sono state 6.263.489.

In provincia di Lecce sono oltre 4mila le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri di cui 268 a studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Le altre vaccinazioni sono state effettuate, nel dettaglio, tra le 276 nella struttura operativa territoriale della protezione civile di Campi Salentina, 203 nel complesso Euroitalia di Casarano, 265 nel Pta di Gagliano del Capo, 36 nel centro polivalente Comunale di Galatina, 275 nella palestra del Liceo Scienze Umane “Quinto Ennio” di Gallipoli, 370 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 831 nella Caserma Zappalà di Lecce, 251 nella Rssa comunale di Martano, 251 nello stabile Zona Industriale di Nardò, 270 nel centro aggregazione giovanile di Spongano, 79 nell'edificio comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 180 nel Dea Fazzi, 116 dai medici di medicina generale.