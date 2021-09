Covid, in Puglia 200 nuovi casi e undici morti. Ricoveri in diminuzione

L’incidenza sui test giornalieri risale all’1,75 per cento su oltre 11.300 tamponi processati. I nuovi dati portano a 32 il numero dei decessi dall’inizio di settembre. Sono 49 i nuovi casi nel Leccese. In calo il numero di pazienti in area non critica e in terapia intensiva

LECCE - Oggi in Puglia intanto il bollettino regionale registra 200 nuovi casi di positività al coronavirus e l'inserimento dei nuovi dati conta anche 11 decessi (ieri non ne erano stati registrati) complessivi che fa risalire la quota delle persone morte dall'inizio di settembre a 32.

Sono quindi 200 i nuovi casi registrati sul territorio regionale su 11.376 test giornalieri eseguiti con un tasso di positività giornaliero dell'1,75 per cento in lieve aumento rispetto a quello registrato ieri quando i nuovi test positivi registrati sono stati 178.

I nuovi casi di positività sono distribuiti tra i 40 in provincia di Bari, i 37 nella provincia della Bat, 24 della provincia di Brindisi, i 27 nella provincia di Foggia, i 49 nella provincia di Lecce e i 18 nella provincia di Taranto. Due casi sono relativi a residenti fuori regione, mentre per altri tre è in via di definizione la provincia di provenienza.

Il numero dei soggetti attualmente positivi è di 3.753, ovvero 101 in meno rispetto al dato riscontrato ieri. Le persone ricoverate in area non critica sono 186 (ieri erano 205) e 23 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno di ieri. I soggetti totali guariti sono stati sino ad ora 255.147, mentre i casi totali di contagio dall'inizio della pandemia 265.645.