Covid 19, inizio settimana con 814 nuovi casi e 202 in provincia di Lecce

LECCE – Poco più di ottomila test analizzati in Puglia nell’avvio di questa nuova settimana e il bollettino regionale riporta 814 nuovi casi di contagio al Sars Cov2 e registra anche un decesso.

In provincia di Lecce i casi positivi rilevati sono stati 202, mentre gli altri sono distribuiti tra i 293 della provincia di Bari, i 42 della provincia di Barletta, Andria e Trani, gli 89 della provincia di Brindisi, i 110 della provincia di Foggia e i 71 della provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 6 persone risultate positive.

Stabile anche la situazione nei reparti ospedalieri con 451 pazienti ricoverati in area non critica (ieri erano 462) e 25 quelli presenti con sintomatologie più gravi in terapia intensiva. Il dato complessivo relativo alle persone attualmente positive scende a 89.054, con ulteriori 824 negatività centificate nelle ultime ore.

Dall’avvio della pandemia i contagiati totali nel territorio regionale sono stati, sino ad ora, 1.109.716 di cui 219.982 quelli registrati in provincia di Lecce.