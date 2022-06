Covid, in Puglia si registrano altri otto decessi e 1.205 sono i casi positivi

LECCE - Stabile e tendente sempre al ribasso la situazione della curva epidemiologica in Puglia dove oggi si contano 1.205 casi di contagio al Sars Cov2 secondo quanto riportato nel bollettino regionale e sulla base dell'analisi di 10.676 test processati. Si registrano altri otto decessi e il dato complessivo delle vittime legate al Covid, dall’inizio della pandemia, raggiunge ora quota 8.515.

In provincia di Lecce i casi positivi registrati sono stati 253, mentre gli altri sono distribuiti tra i 374 della provincia di Bari, i 95 della provincia di Barletta, Andria e Trani, gli 88 della provincia di Brindisi, i 186 della provincia di Foggia e i 193 della provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altri 12 casi di positività, mentre per altri quattro la provincia di riferimento è ancora in fase di definizione.

Il dato complessivo relativo alle persone attualmente positive scende ancora a 25.822. Stabile anche la situazione nei reparti ospedalieri con 264 pazienti ricoverati in area non critica (ieri erano 271) e 17 quelli presenti con sintomatologie più gravi in terapia intensiva. Dall’avvio della pandemia i contagiati totali nel territorio regionale sono stati, sino ad ora, 1.135.785, di cui 225.513 quelli registrati in provincia di Lecce.