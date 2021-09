Covid, quasi 300 nuovi contagi. E aumenta anche il numero dei guariti

La provincia di Lecce con i suoi 80 casi rilevati fa registrare il dato più consistente in ambito regionale. Oltre il 70 per centro non sono vaccinati. Si assottiglia comunque la quota degli attuali positivi grazie al balzo dei nuovi guariti. Venti i pazienti in terapia intensiva

LECCE - L’inizio dell’ultimo scampolo estivo in Puglia fa registrare 298 nuovi casi di contagio da covid-19, su 16.873 test eseguiti, con un tasso di positività giornaliero che risale all’1,76 per cento. E ancora una volta la provincia di Lecce, con i suoi 80 casi rilevati (oltre il 70 per cento sono soggetti non vaccinati), fa registrare il dato più consistente in ambito regionale. Gli altri casi positivi sono ripartiti tra i 79 in provincia di Bari, i 64 nella provincia della Bat, i 35 nella provincia di Brindisi, i 22 nella provincia di Foggi e i 15 nella provincia di Taranto.

Sono cinque i residenti di fuori regione, mentre due casi di residenza non ancora nota sino a ieri sono stati riclassificati e attribuiti. Dopo i sei morti per le conseguenze legate al contagio del virus di ieri, oggi si conta un altro decesso.

Il numero considerevole di guariti, circa 400, ha consentito nelle ultime ore di assottigliare la quota di soggetti attualmente positivi che sono in tutta la regione pari a 4500 (sino a ieri erano 4.601). Secondo il rendiconto del bollettino regionale infatti i pazienti guariti, dall’inizio della pandemia, sono complessivamente 252.639, altri 398 in più rispetto al dato comunicato ieri.

L’andamento dei ricoveri negli ospedali pugliesi resta pressoché stabile rispetto a ieri con 234 pazienti in area medica e un incremento di tre unità in terapia intensiva, dove sono ora 20 i degenti in condizioni più critiche. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.296.650 tamponi per verificare la positività al coronavirus ed il totale dei casi positivi registrati dall’inizio della pandemia in Puglia si attesta a 263.852.

Da oggi, come rammenta la Regione, la certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto Green pass) è necessaria per i trasporti a lunga percorrenza: aerei, navi e traghetti interregionali (tranne nello stretto di Messina), treni Intercity, Intercity notte e alta velocità, autobus che collegano più di due regioni, autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

E ancora nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, per il personale scolastico e nelle università, per personale, studenti e studentesse. Non è richiesta invece sui trasporti pubblici urbani (autobus, tram, metro) e sui treni regionali.