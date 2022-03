Covid, sono 3.302 i casi positivi. Oltre mille registrati nella provincia di Lecce

LECCE - E’ stabile anche oggi il resoconto del bollettino epidemiologico che conta 3.302 i nuovi casi di contagio da Sars Cov 2 su 26.836 tra test antigenici e tamponi molecolari analizzati. Si registrano però altre 13 vittime a causa delle complicanze legate al virus e il rendiconto complessivo delle vittime in Puglia dall’inizio della pandemia passa a 7.690.

Prosegue quindi la fase discendente della curva epidemica, ma sugli oltre 3mila e 300 nuovi casi la provincia di Lecce resta quella con la circolazione virale più intensa: sono infatti 1.052 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. Mentre gli altri casi di positività sono ripartiti tra gli 839 della provincia di Bari, i 517 della provincia di Foggia, i 407 della provincia di Taranto, i 231 della provincia di Brindisi e i 213 della provincia di Barletta-Andria-Trani. Tra i residenti fuori regione si contano altri 28 casi e per altri quindici la provincia di appartenenza non è stata ancora definita.

Si assottiglia ancora il numero delle persone attualmente positive che sono ora 75.557 (ieri erano 77.380) con ben 5.112 nuove guarigioni certificate e con uno scarto, tra nuovi positivi e decessi, di duemila casi attivi in meno rispetto a ieri.

Nei reparti Covid ci sono ora 581 pazienti in area medica e 33 in terapia intensiva. Con l’aggiornamento degli ultimi dati i casi totali di persone contagiate in Puglia dall’inizio della pandemia sale a 741.847 di cui 130.160 in provincia di Lecce.