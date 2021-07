Covid stazionario: 42 positivi e due decessi. Nel Leccese resta l’incremento più alto

LECCE - E’ tornato a salire il numero dei contagi in Puglia nell’ultima settimana così come rilevato anche dal monitoraggio della fondazione Gimbe. Dal 7 al 13 luglio si parla di un aumento dei nuovi casi del 29,1 per cento rispetto alla settimana precedente. E in termini d’incidenza è la provincia di Lecce a destare qualche preoccupazione in più, con un dato attestato su 14 positivi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni e con il dato più alto di casi giornalieri rispetto alle altre province.

Il bollettino regionale riporta che oggi in Puglia si contano 42 casi di contagio su 6.085 test eseguiti, in linea con i dati registrati ieri e anche nell’ultima settimana. I casi positivi sono ripartiti tra i 5 in provincia di Bari, i 6 in provincia di Brindisi, i 2 nella provincia della Bat, i sette nella provincia di Foggia, i 15 in provincia di Lecce e i 5 in provincia di Taranto. Un caso è relativo ad un residente fuori regione e un altro attribuito ad una provincia non ancora nota.

Sono stati registrati purtroppo due nuovi decessi: uno nella provincia della Bat e l'altro nella provincia di Lecce.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.761.070 test per verificare la positività al covid-19. I pazienti guariti sono 245.690, mentre i casi attualmente positivi tornano a risalire, seppur lievemente, e sono ora 1.651.

In ospedale sino ieri si contavano 80 ricoverati, che sono scesi ora a 76. Il totale dei casi positivi confermati in Puglia dall’inizio della pandemia è di 253.999.

Per la campagna vaccinale intanto è stato raggiunto il tetto di Sono 4.117.289 dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sulla base del dato aggiornato alle 17 dal report del governo nazionale.

Tali dosi rappresentano il 92,3 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza che sono state sino ad ora 4.461.964.

In provincia di Lecce si sono raggiunte invece 764.716 dosi di vaccino somministrate mentre prosegue la campagna di vaccinazione nei 12 punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio. Sono state 7.673 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

Entro metà agosto intanto la Puglia riceverà oltre 840 mila dosi di vaccino anticovid secondo il nuovo piano delle consegne trasmesso dalla protezione civile regionale alle Asl pugliesi. Secondo il programma degli approvvigionamenti, ci saranno solo consegne di sieri Pfizer e Moderna. I primi rifornimenti sono previsti per il 18 luglio.