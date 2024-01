Cyberbullismo e truffe telematiche. “Guardia alta, innalziamo la rete della legalità”

GALLIPOLI - Nel solco delle pregresse campagne educative e itineranti della polizia per “Una vita da social”, finalizzate a stanare i bulli e le loro subdole vessazioni, riconoscere le fake news e i profili spudoratamente falsi e tendenziosi, e arginare adescamenti e insidie nel mare magnum della rete di internet e dei social. Facendo molta attenzione anche all’uso più responsabile, e meno spregiudicato e disinvolto della selfie-mania e della pubblicazione sul web di foto e dati sensibili.

E’ approdata questa mattinata al Teatro Italia di Gallipoli l’iniziativa nazionale curata dalla questura di Lecce in collaborazione con le istituzioni scolastiche, il Provveditorato agli studi, le associazioni Libera, Nomeni per Antonio Montinaro, la Fondazione Don Tonino Bello, la Fondazione Stefano Fumarulo, il Teatro Pubblico Pugliese e la Banca Popolare Pugliese, legata al progetto “Dire fare cambiare - I ragazzi, la memoria e l’impegno”.

La Polizia di Stato è infatti impegnata attivamente nel progetto Coltiv@rete, mirato a educare alla legalità attraverso la diffusione dei valori civili quali il rispetto delle regole, la solidarietà e l'inclusione. L’obiettivo dell’iniziativa, come spiegato in sede di presentazione nei giorni scorsi, è quello di sensibilizzare sul tema della “legalità responsabile” e sviluppare una cittadinanza consapevole, con l’intenzione di promuovere l’avvicinamento alle istituzioni nel rispetto delle regole e dei valori della solidarietà e del coraggio.

La polizia di stato, con le istituzioni scolastiche e territoriali e insieme alle nuove generazioni hanno chiamato a raccolta circa 1.200 studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado che hanno potuto “respirare” aria di legalità e di buone condotte già nelle sale del foyer del teatro gallipolino dove sono stati allestiti anche i corner informativi delle sezioni e delle specialità della polizia (scientifica, polizia stradale e polizia postale). A fare gli onori di casa dirigenti, funzionari e agenti della questura e del commissariato gallipolino.

L’obiettivo della mission è stato presto decodificato: tenere alta la guardia nei meandri della rete e del web, e innalzare le difese coltivando i semi della vita vissuta sui principi della legalità e dei comportamenti consapevoli e lontani dalla violenza non solo fisica, ma anche verbale, e dall’aggressività a portata di click.

La conferenza teatralizzata sul cyberbullismo scritta, rappresentata e interpretata dal poliziotto-scrittore Domenico Geracitano, vice sovrintendente della polizia in servizio alla questura di Brescia, è stata realizzata insieme ad alcuni giovani artisti, attori, ballerini e cantanti. Il teatro usato come grimaldello educativo di grande impatto per coinvolgere attivamente i giovani in un processo di confronto e crescita attraverso corpo, emozioni e pensiero creativo.

Il linguaggio interdisciplinare, con le parole riecheggianti dello scrittore-poliziotto, le musiche di Gianluca Terlizzi, il movimento di Diego Bragaglio ed Elena Bono, la melodia di Giulia Terlizzi, Martina Marchetti, Francesco Longo e Anna Bonassi, arricchite dalla fantasia e creatività delle opere pittoresche di Daniela Volpi, hanno cadenzato le fasi della conferenza teatralizzata.

La rappresentazione teatrale è stata già portata in scena in diversi istituti scolastici di altre regioni, con successo di consensi tra gli educatori ed i giovani spettatori per l’alto valore pedagogico. Tratta della crescita dei ragazzi nell’era digitale e in particolare di come si possono contrastare il bullismo e il cyberbullismo, fenomeni sempre più frequenti che mettono a rischio la vita e la salute dei più giovani.

Tangibili i messaggi i rivolti, dal palco, e le sollecitazioni, a margine, verso le nuove generazioni e le famiglie rivolte anche dal questore Vincenzo Modeo e dal prefetto di Lecce, Luca Rotondi. L’iniziativa complessiva si articola in una serie di eventi, già calendarizzati, che avranno il loro seguito nei prossimi mesi.

Il questore Modeo: “Pronti a fronteggiare bulli e truffatori del web”

“Questo progetto nasce dalla maggiore sensibilità che la Polizia di stato, in raccordo con il ministero e tutti enti attuatori e fruitori dell’iniziativa, ha messo in campo per trattare tematiche di estrema attualità e che meritano, oramai da alcuni anni, un’attenzione particolare” ha spiegato il questore Vincenzo Modeo.

“Grazie alla collaborazione fattiva con le istituzioni scolastiche, il provveditorato agli studi, le associazioni Libera, Nomeni per Antonio Montinaro, la Fondazione Don Tonino Bello, la Fondazione Stefano Fumarulo e il Teatro Pubblico Pugliese, e le banche possiamo sviluppare questa tematica con diverse iniziative che vengono trattate anche attraverso l’arte, la musica e lo spettacolo che coinvolgono ragazzi e tutti i partecipanti”

“Questo è il primo step con il doppio appuntamento teatrale a Galatina e Gallipoli con la conferenza teatralizzata Coltiv@rete sul cyberbullismo scritta, rappresentata e interpretata dal poliziotto-scrittore Domenico Geracitano. A marzo, mese in cui si celebra la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno, si proseguirà presso il teatro Apollo di Lecce, con lo spettacolo teatrale dedicato a Emanuela Loi, la ragazza della scorta di Paolo Borsellino. E ancora avremo dei concerti con giovani musicisti, a maggio le iniziative in ricordo delle stragi di Capaci e via D’Amelio e a giugno anche la partecipazione della banda della Polizia di Stato”.

“La provincia di Lecce è al passo con i tempi e forte è la nostra presenza e attenzione per fronteggiare i fenomeni della violenza telematica, ma anche tutte le altre condotte illegali che sfruttano magari le nuove tecnologie comunicative o le frodi informatiche per colpire non solo giovani e ragazzi, ma anche soggetti più fragili, vulnerabili ed esposti come gli anziani”.

“Noi siamo in campo sia sotto il profilo della repressione che in quello della prevenzione, nel suo senso più ampio, per arginare il dilagare di questi fenomeni e reati alquanto odiosi. Con noi sono coinvolte le parti sociali e gli enti locali, i presidi di polizia territoriali organizzando anche convegni e incontri tematici affinché giovani e anziani possano acquisire una maggiore consapevolezza su questi fenomeni che è quanto di più odioso ci possa essere”.

Il prefetto Rotondi: “Messaggi incisivi per ragazzi e famiglie”

“La prefettura segue sempre con estrema attenzione le attività svolte dalla Polizia di Stato. Il dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno è un baluardo della sicurezza dei cittadini, e a noi spetta il compito di coordinare e tenere insieme tutto il lavoro corale delle forze dell’ordine impegnate sul territorio” ha spiegato il prefetto, Luca Rotondi presente alla manifestazione.

“E’ fondamentale spingere l’acceleratore sulle tematiche che trattiamo in questa giornata, quali il cyberbullismo o i reati della rete telematica, con iniziative a largo raggio perché vediamo che come facciamo qualcosa in più, qualche sforzo in più o qualcosa di meglio, i ragazzi che sono i primi destinatari seguono con più attenzione e il successo di queste iniziative è proprio raggiungere l’obiettivo di innalzare la voglia e la percezione della legalità diffusa e vissuta”.

“Per questo sono particolarmente grato al questore Modeo perché da subito, da quando si è insediato alcuni mesi fa in questa provincia, ha mostrato una particolare attenzione a queste tematiche e al mondo della scuola. Noi dobbiamo puntare alla formazione di giovani e la prefettura opera in raccordo con le forze dell’ordine e le istituzioni scolastiche per promuovere iniziative non vuote, ma che siano vicine ai ragazzi e interessino il loro mondo. Il nostro ruolo non è impartire lezioni, noi dobbiamo far capire ai ragazzi che la vita e le condotte personali devo essere vissute nella legalità, che la legalità conviene ed è il baluardo di una società sempre più sana, civile e democratica”.

“Attenzione però, che le devianze non possono essere combattute solo dalla scuola o dalle istituzioni, o dagli interventi preventivi o repressivi delle forze dell’ordine, ma un ruolo centrale rimane sempre quello della famiglia che deve essere il primo caposaldo della società civile. La famiglia è un’istituzione altrettanto importante ed importante è sviluppare un dialogo costruttivo tra alunni, studenti e genitori”.

Queste attività e iniziative promosse da forze dell’ordine, prefettura e istituzioni scolastiche servono anche a far arrivare alle famiglie un messaggio importante, un segnale di positività per far capire che la scuola ad esempio non è solo un luogo di nozioni, ma anche una palestra di vita, che insegna valori inderogabili quali legalità e condotta responsabile. Questo per noi è estremamente importante, quindi puntiamo forte su queste iniziative per innalzare anche la rete della legalità”.

