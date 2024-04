“Carenza di personale in questura”: il Siap chiede rafforzamento dell’organico e rispetto dei contratti

LECCE – Carenza di personale nella questura di Lecce, oltre che in quella di Taranto e Foggia. La segreteria regionale del Siap Puglia, il sindacato appartenenti alla Polizia, ha lanciato un appello urgente per evidenziare le criticità, soprattutto in vista della stagione estiva e dell'incremento della popolazione turistica.

“Recentemente, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha presentato un piano che prevede l'inserimento di pochi nuovi agenti per la Provincia di Foggia, Lecce e per quella di Taranto. Tali numeri sono manifestamente inadeguati per far fronte a un'esigenza molto più ampia, esacerbata da un'ondata di pensionamenti e dal trasferimento di personale qualificato verso altre regioni per assegnazione di nuovi incarichi a seguito di concorsi interni”, scrivono.

Nel richiedere un immediato rafforzamento dell'organico e il rispetto degli accordi contrattuali per quanto riguarda la compensazione economica e gli orari di lavoro, dal sindacato proseguono: “La mancanza di personale non è soltanto un dato di bilancio; essa incide drasticamente sull'efficacia operativa della Polizia e aumenta il rischio per la sicurezza pubblica, mettendo in pericolo le basi stesse dell'economia turistica locale, un pilastro fondamentale per il benessere della Puglia”.

Il Siap aggiunge inoltre: “È doveroso sottolineare anche che il contratto del personale non è stato rinnovato da oltre 800 giorni e che il pagamento delle ore di straordinario accumula un ritardo di 20 mesi. Gli appartenenti, spesso costretti a prestazioni lavorative estenuanti, non hanno ricevuto il dovuto compenso per il loro impegno e sacrificio. Questo non rappresenta solo una mancanza di riconoscimento, ma una vera e propria mancanza di rispetto verso chi garantisce ogni giorno la nostra sicurezza”, concludono dall’organizzazione sindacale.

