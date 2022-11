“Tagli su acquisto carburante e manutenzione mezzi del 115”: la denuncia dei sindacati

LECCE - Tagli all’acquisto di carburante e alla manutenzione degli automezzi di soccorso del 115: la denuncia dei sindacalisti di Cisl, Uil e Confsal. In una nota, infatti, le tre sigle hanno puntato il dito contro la posizione assunta dall’amministrazione del corpo dei pompieri, relativamente ad alcune decisioni in materia finanziaria e, di conseguenza, alla sicurezza del personale.

Scelte che, a detta dei referenti sindacali, metterebbero a rischio la “risposta operativa dei vigili del fuoco salentini nei confronti della cittadinanza”.

“Il dato preoccupante è che a fronte dell’impennata degli interventi operati nella recente stagione estiva (la provincia di Lecce si posiziona al secondo posto nazionale – 4mila e 177 interventi con codice 301: incendi di vegetazione, sterpaglie, boschi - dietro solo alla provincia di Roma ed al primo posto in Puglia per quelli effettuati) non siano state destinate risorse economiche adeguate per fronteggiare le necessità derivanti dai consumi dei carburanti e dalla manutenzione degli automezzi”, scrivono Giuseppe Luperto, Alessandro De Giorgi e Tommaso Pisanò, portavoce rispettivamente di Fns Cisl, Uilpa Vvf e Confsal Vvf. Questi ultimi, oltre a denunciare la situazione, invocano risorse economiche con un intervento straordinario della direzione regionale dei vigili del fuoco di Puglia e del comando leccese.