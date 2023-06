Inedificabilità sulla fascia costiera, nei vincoli della Regione aperte delle crepe: nessun automatismo

CASTRIGNANO DEL CAPO - L’inedificabilità assoluta sulla fascia costiera non può essere dedotta come automatismo del Piano paesaggistico territoriale regionale (con relative norme di attuazione e schede Pae, cioè quelle sui singoli ambiti) per com'è attualmente formulato.

Sulla base di questa premessa la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha accolto le ragioni di due società private – entrambe difese da Pietro e Antonio Quinto - che hanno in animo di realizzare a Santa Maria di Leuca 16 appartamenti una e 8 l’altra, su suoli tipizzati dal piano regolatore vigente come “zone di completamento edilizio” e ricadenti entro 300 metri dalla linea di battigia e cioè in quella fascia generalmente tutelata dal Codice dei beni culturali e, nel dettaglio, vincolata dal punto di vista paesaggistico con due decreti ministeriali (del 1977 e del 1985).

Tra primo e secondo grado

All’origine di entrambi i contenziosi, il diniego opposto dall’Unione dei Comuni Terre di Leuca (di cui Castrignano del Capo fa parte) - sulla scorta del parere negativo reso della Soprintendenza - alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

I giudici romani nel primo caso hanno accolto il ricorso del privato, nel secondo hanno respinto quello del Ministero della Cultura e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le provincie di Taranto, Lecce e Brindisi. Questa distonia è solo apparente, perché in realtà nell’intervallo di tempo trascorso tra le due sentenze di primo grado che erano state impugnate (2020 e 2022) è stata la sezione leccese del Tar Puglia a mutare orientamento arrivando a esiti opposti (nel primo la conferma del diniego, nel secondo l’annullamento). In appello le due cause, trattando la stessa identica questione, sono state riunite.

Il nodo della vicenda è molto tecnico (ci scusiamo con i lettori se l'articolo risulta ostico) e sostanzialmente riguarda le possibili eccezioni - alla luce degli intrecci e dei rimandi tra le norme generali, quelle tecniche di attuazione del Pptr e le schede dei singoli ambiti – al vincolo di inedificabilità entro i 300 metri dalla battigia.

Questione di interpretazioni

I giudici del Consiglio di Stato, riconoscendo la mancanza di un orientamento precedente sulla questione, scrivono in sentenza di aver scelto “l’interpretazione che conduce al risultato più liberale […] che, riassumendo, esclude un meccanico vincolo di inedificabilità per aree estese e comporta, in positivo, che le aree classificate come zone omogenee A ovvero B al 6 settembre 1985 sfuggano alla previsione generale di inedificabilità prevista dalla scheda Pae che le comprenda”.

Subito dopo aggiungono: “Ciò non significa, come è evidente, consentire un’edificazione indiscriminata, perché si tratta pur sempre di aree vincolate con i relativi decreti ministeriali, in cui per intervenire è richiesta comunque l’autorizzazione paesaggistica, e quindi una congrua tutela non manca”. Ecco perché l’Unione dei Comuni Terre di Leuca “dovrà allora tener conto che, così come spiegato, il vincolo che sussiste sul terreno per cui è causa non è di inedificabilità, e rideterminarsi di conseguenza”.

Il collegio, infine, lancia la palla nella metà campo della Regione chiarendo che l’ente, nell’esercizio della sua autonomia, può predisporre “vincoli di inedificabilità più estesi e intensi, ma con l’onere di affermarli in modo esplicito, e salvo come è naturale il sindacato di legittimità sull’atto relativo”.

Il commento dell'avvocato Quinto

“Le decisioni sono di particolare importanza – ha commentato Antonio Quinto – perché l’interpretazione restrittiva del Pptr da parte degli uffici della Soprintendenza aveva determinato l’effetto paradossale per cui tutti i nuclei urbani o le aree urbanizzate ricadenti nelle fasce costiere venivano ritenuti inedificabili, con sostanziale impossibilità di nuove costruzioni. Il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato è che in un sistema come il nostro, che all’articolo 42 della Costituzione riconosce e garantisce la proprietà privata, un vincolo di inedificabilità assoluta va imposto dall’amministrazione in termini chiari ed espliciti”.

Il pronunciamento del Consiglio di Stato era molto atteso dai comuni rivieraschi pugliesi: non è un caso se Silvia Tarantino, sindaca di Porto Cesareo, ha richiamato una delle due sentenze con un post sul proprio profilo social. Anche il territorio da lei amministrato, infatti, è interessato da situazioni analoghe.