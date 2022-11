Fermo triennale della pesca di ricci: timori per la diffusione di quella illegale

LECCE – La proposta di legge regionale sul fermo della pesca dei ricci per tre anni potrebbe favorire, per come è stata impostata, il ricorso ancora più diffuso alla pesca illegale. È quello che teme Mario Toma, del coordinamento scientifico dell’associazione ambientalista MareAmico che sollecita l’istituzione di un tavolo tecnico per il coinvolgimento degli operatori del settore e degli esperti.

Una decina di giorni addietro la proposta di legge è stata depositata: il primo firmatario è Paolo Pagliaro (La Puglia Domani) con la condivisione da parte di una ventina di colleghi di varie formazioni politiche.

Toma contesta la prospettiva con la quale si vuole affrontare la questione e ritiene inappropriato il confronto con quanto fatto altrove: “In Sardegna infatti, già nel 2020 le associazioni, le aree marine protette e soprattutto i pescatori hanno iniziato a proporre uno stop alla pesca dei ricci di mare. Per mesi hanno lavorato in continua sintonia costruendo una proposta condivisa nei confronti del governo regionale sardo. Quindi, a seguito di questa importante “spinta dal basso”, con legge regionale 17, è stato imposto un fermo pesca fino al 2024, accompagnato da campagne di educazione alimentare e ambientale e un investimento di 2,8 milioni di euro.

In Puglia sta succedendo esattamente il contrario. Nella proposta di legge mancano i riferimenti scientifici, uno studio del territorio e soprattutto il coinvolgimento dei protagonisti del settore. Così strutturata e pensata, questa iniziativa rischia di avere l’effetto opposto e può produrre uno spreco di risorse o ancora peggio incentivare la pesca illegale”.

Secondo Toma “tutte le volte che sono stati applicati divieti o fermi senza il coinvolgimento degli operatori del settore si è ottenuto esattamente il contrario”.