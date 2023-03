Notte della Taranta: è Fiorella Mannoia la maestra concertatrice

MELPIGNANO – L’edizione del 2023 della Notte della Taranta sarà diretta da Fiorella Mannoia. L’annuncio è stato dato, alla presenza dell’artista, nella conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si è tenuta a Bari presso la presidenza della Regione Puglia

Il Concertone di Melpignano è in programma il 26 agosto, come al solito nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani. Su quel palco Mannoia è già salita nel 2016 (la direzione era di Carmen Consoli), ma questa volta lo farà come maestra concertatrice, con una responsabilità ben più pesante.

“È un onore e un privilegio, per me, spero di essere all’altezza - ha dichiarato l'artista romana -. So di intraprendere un’impresa non facile e che le aspettative sono grandi. Mi piacerebbe fare una Notte al femminile: i canti delle donne nella tradizione popolare sono sempre canti apparentemente leggeri, ma che nascondevano dentro le parole i temi dello sfruttamento, dell’abuso, le condizioni di vita estremamente dure. Se non sappiamo da dove veniamo, non sappiamo nemmeno dove andiamo”.

L'articolo completo nelle prossime ore