Dopo il focolaio di aviaria, negativi tutti i controlli: “Gli allevatori collaborano”

LECCE – Gli accertamenti fatti dai Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione di Asl Lecce dopo l’individuazione del focolaio di influenza aviaria (su più specie) nel territorio di Lecce, al confine con quello di Vernole, hanno dato tutti esito negativo.

Una nota dell’azienda sanitaria conferma gli elementi di rassicurazione già forniti in precedenza: “Gli allevatori hanno dimostrato massima collaborazione con i Servizi Veterinari del dipartimento di Prevenzione, rispettando tutti i rigidi criteri di biosicurezza per impedire l’ingresso del virus in allevamento”.

I controlli disposti con ordinanza della Regione Puglia del 20 dicembre scorso sono sempre in corso, con cadenza settimanale e in coordinamento con il Centro Nazionale di Referenza per l’influenza aviaria. I provvedimenti restrittivi e le prescrizioni, salvo nuovo provvedimento, resteranno in vigore fino al 20 gennaio.

Nel comunicato odierno si precisa anche che “il consumo di uova, regolarmente timbrate con i codici aziendali delle aziende produttrici, non comporta alcun rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria. È importante sottolineare che i virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità determinano una sintomatologia così grave e imponente negli animali colpiti, con altissime percentuali di mortalità, da azzerare, in brevissimo spazio di tempo, ovvero in poche ore, la produzione di uova nei gruppi colpiti. Non vi è, quindi, alcuna possibilità di trovare sul mercato uova provenienti da gruppi infetti. Inoltre tutti i sistemi di sorveglianza in atto sono volti ad evitare la diffusione della malattia per tutelare l’economia zootecnica”.

Infine, un chiarimento sulle probabilità di salto di specie del virus: “Si precisa, infine, che l’infezione nell’uomo - finora scongiurata - si può verificare quando, in condizioni igienico sanitarie estremamente carenti, si hanno contatti diretti e prolungati con animali infetti o con le loro carcasse”.