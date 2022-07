Accolta in Consiglio regionale la proposta di legge: nasce la Fondazione Tito Schipa

BARI – Nasce con l'idea di far convergere in un unico luogo tutte le iniziative e i documenti sulla vita de "l'usignolo leccese", celebre in tutto il mondo. E ora si pensa anche a un festival di musica lirica nel capoluogo salentino. Riparte da oggi una nuova, importante pagina della cultura locale. È stata infatti istituita la Fondazione “Tito Schipa”. L’ente avrà gli obiettivi di recupero, ricerca, promozione e divulgazione della vita e delle opere del noto attore e tenore leccese e quello della valorizzazione e gestione del Liceo musicale omonimo del capoluogo salentino.

È stata infatti approvata dal Consiglio regionale, a maggioranza, la proposta di legge (avanzata dal consigliere Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia domani) che ha tra gli obiettivi lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale nel territorio regionale e la realizzazione di concerti, e poi anche nel territorio nazionale e all'estero. La fondazione sarà inoltre impegnata, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nell’attività di formazione, aggiornamento, specializzazione, perfezionamento con particolare riguardo alle fasce più giovani.

La sede è da individuarsi nel territorio della provincia di Lecce, così come del Museo "Tito Schipa", finalizzato alla valorizzazione della figura dell'artista, eventualmente attraverso beni culturali acquisiti anche a titolo oneroso, da soggetti pubblici e privati. Nel testo della legge è previsto che la Fondazione collabori prioritariamente con il Comune di Lecce, la Provincia di Lecce, la Camera di commercio di Lecce, il Conservatorio musicale” Tito Schipa”e che collabori, inoltre, con gli enti, le fondazioni e le organizzazioni culturali aventi sede nel territorio regionale.

La Regione Puglia dovrà concorrere alla costituzione del fondo o patrimonio di dotazione della Fondazione di partecipazione “Tito Schipa” con una somma di 100 mila euro. Al fondo di gestione per l’anno 2022 con un importo pari ad euro 50 mila euro e per l’anno 2023 con un importo pari ad euro 150 mila euro, mentre per gli anni successivi per l’importo assegnato al rispettivo capitolo di bilancio in sede di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.

"Oggi è una giornata storica non solo per Lecce e il Salento ma per la Puglia e l’Italia intera. Ed è motivo d’orgoglio non solo per me ma per tutti coloro che hanno condiviso e sottoscritto insieme a me questa pdl: l’ex assessore Massimo Bray, il presidente Michele Emiliano, il presidente Donato Metallo e tutti i colleghi della VI Commissione Cultura, il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili, diversi colleghi consiglieri, gli uffici del Dipartimento Cultura con il direttore Aldo Patruno in testa", dichiara il presidente del Movimento Regione Salento, Pagliaro.