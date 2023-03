Gare e camminata in centro: modifiche al trasporto pubblico. Confermato “Stadio in bus”

LECCE – In occasione della manifestazione sportiva “Corri e cammina nel Barocco”, in programma domenica mattina nel centro della città, sono state approntante modifiche al percorso di alcune linee di trasporto pubblico.

Si tratta di un evento molto partecipato, che include prove competitive ma anche la family run nella quale chiunque potrà seguire il percorso indicato anche semplicemente camminando. Basta guardare i numeri previsti per le gare vere e proprie: alla mezza maratona sono iscritti in 962 atleti in rappresentanza di 145 società, mentre alla gara sugli 11 chilometri risultano iscritti in 362 per 70 società. I partecipanti arrivano a Lecce da tutta la Puglia e da molte altre regioni italiane. Ecco perché la manifestazione – promossa dall’associazione podistica GPDM Lecce - è anche un importante vetrina per la città.

Da premettere che il servizio “Stadio in bus” sarà attivo dalle 10.30 sul consueto percorso. Domenica alle 12.30, infatti, è in programma la partita tra Lecce e Torino. Il collegamento per il Via del Mare inizia di solito tre ore prima il calcio d'inizio, ma questa volta le prime corse saranno due ore prima, con potenziamento del parco mezzi.

Dalle 8.15 alle 11, le linee M1, R4, R5, R7, R9, R10, R11, S16 saranno sospese. La linea R8 in direzione “Ospedale” subirà una modifica nel percorso: partendo dalla stazione, il tratto viale Quarta, viale Gallipoli, via De Jacobis sarà sostituito da viale Quarta, viale Don Bosco, via De Jacobis. Per le linee S14 ed S15: il tratto viale Porta d’Europa, viale Calasso, viale Porta d’Europa, sarà sostituito dal seguente tratto: viale Porta d’Europa, piazza del Bastione, viale Porta d’Europa (City Terminal); il capolinea sarà alla fermata “Terminal”.

Sul percorso della linea S13, in direzione “City Terminal”, il tratto Via Monteroni, via Massaglia, piazzale Rudiae, via Diaz, viale dell’Università, viale Calasso, viale Porta d’Europa (City Terminal) sarà così sostituito: via Monteroni, viale della Repubblica, SS613, viale Porta d’Europa, piazza dell Bastione, viale Porta d’Europa (City Terminal).