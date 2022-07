Guardia di finanza, il generale di divisione Toscano nuovo comandante in Puglia

BARI – Avvicendamento al comando della guardia di finanza regionale. Ieri mattina, presso la caserma “Mavm Giovanni Macchi”, storica pugliese delle “fiamme gialle”, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale: il generale di divisione Fabrizio Toscano è così subentrato al suo pari grado, Francesco Mattana.

L’evento è stato presieduto dal comandante interregionale dell’Italia Meridionale, generale di corpo d’armata Michele Carbone. Vi hanno preso parte rappresentanze di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in forza ai reparti della Puglia, del consiglio di base di rappresentanza e della sezione locale dell’Associazione nazionale finanzieri in congedo.

Il generale Carbone, dopo aver espresso al generale Mattana i più profondi e sinceri ringraziamenti per il servizio svolto in qualità di comandante regionale, in un delicato periodo caratterizzato, in gran parte, dalla fase pandemica da Covid-19, ha rivolto al subentrante Toscano un caloroso augurio di buon lavoro.

Il nuovo comandante regionale, dopo aver assicurato il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito assegnatogli, ha formulato al generale Mattana gli auguri di buon lavoro nell’assunzione del prossimo importante incarico quale comandante della Scuola di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza, a Roma.

Il generale di divisione Fabrizio Toscano ha frequentato l’82° Corso “Judrio II” presso l’Accademia del Corpo. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Trieste e in Scienze della sicurezza cconomico-finanziaria presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha conseguito anche il Master specialistico in “Diritto tributario dell’impresa”, presso l’Università Luigi Bocconi di Milano e il Master di II livello in “Strategia globale esSicurezza” presso l’Università degli Studi di Torino. Ha frequentato la 69esima sessione di studio dell’Istituto alti studi per la difesa nell’anno accademico 2017 – 2018. È titolato “Corso superiore di polizia tributaria” ed è abilitato alla professione di revisore ufficiale dei conti. Ed è anche iscritto all’Ordine dei giornalisti, nell’albo dei pubblicisti.

Il generale Toscano ha svolto attività di docenza presso gli istituti di istruzione del Corpo ed è autore di numerosi articoli e pubblicazioni di carattere tecnico-professionale. È stato componente del comitato di redazione della “Rivista della guardia di finanza”. Tra i numerosi incarichi di servizio assolti, si segnalano: comandante di drappello anticontrabbando del Nucleo di polizia tributaria di Vicenza; comandante della Tenenza di Schio; comandante di sezione del Gruppo “verifiche” del Nucleo regionale di polizia tributaria di Venezia; comandante del Nucleo di polizia tributaria di Perugia; comandante di gruppo di sezioni “verifiche speciali” del Nucleo regionale di polizia tributaria Calabria; comandante del Corso superiore di polizia tributaria presso la Scuola di polizia tributaria; comandante provinciale di Ravenna. Ha, inoltre, comandato la Scuola ispettori e sovrintendenti de L’Aquila.

Nel corso della carriera, ha svolto importanti funzioni presso il Comando generale, quali capo ufficio stampa, capo ufficio del comandante in seconda e capo del II reparto - “Coordinamento informativo e relazioni internazionali”.

Il generale Toscano è Commendatore al merito della Repubblica Italiana ed è decorato di Medaglia Mauriziana, di Medaglia d’oro di lungo comando e di anzianità di servizio nella guardia di finanza. Si fregia della Croce con distintivo bianco dell’Ordine al Merito del Cuerpo Nacional de Policia del Regno di Spagna ed è decorato della Croce d’Argento dell’Ordine al Merito della Guardia Civil spagnola. Dal 12 settembre 2018 al 6 luglio 2022 è stato comandante regionale Marche. Ora, questo il nuovo incarico in Puglia.