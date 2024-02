Taranto 2026, la Corte Costituzionale boccia il governo: “Serve l’intesa con la Regione”

LECCE – Sulla vicenda dei Giochi del Mediterraneo si è abbattuta la sentenza della Corte Costituzionale, pubblicata questa mattina.

I supremi giudici hanno stabilito l’illegittimità costituzionale del decreto legge numero 13 del 2023 – con il quale il governo nazionale aveva di fatto avocato a sé la cabina di regia dell’organizzazione soprattutto per quanto riguarda le opere pubbliche da realizzare - nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa con la Regione Puglia ai fini dell’adozione dei provvedimenti interministeriali di approvazione del programma delle infrastrutture necessarie allo svolgimento della manifestazione, prevista a Taranto, Lecce e Brindisi nel 2026.

In ballo, tra l’altro, ci sono i lavori di riqualificazione dello stadio di Via del Mare, per il quale l’Us Lecce ha depositato in Comune il relativo progetto, e del palazzetto dello sport di Piazza Palio.

Resta quindi da capire in che modo la decisione resa nota oggi dalla Consulta inciderà sui tempi di realizzazione, ma, intanto, è stato messo un punto fermo. Come recita testualmente la sentenza “non è consentito allo Stato, neppure in ragione dell’esigenza di svolgere celermente le funzioni attratte, di escludere qualsiasi forma di collaborazione della Regione in una fase determinante quale è quella della valutazione circa le infrastrutture da realizzare e della definizione delle modalità di attuazione delle opere indicate nell’elenco predisposto dal commissario”.

Il pronunciamento della Corte Costituzionale è stato accolto con soddisfazione dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “La Corte costituzionale ha rimediato alla prepotenza del governo nei confronti della Puglia. Adesso il governo dovrà rinegoziare con la Regione tutte le opere del masterplan. Le tesi del governo sono state puntualmente confutate e destituite di fondamento dalla Corte costituzionale. Il giudice delle leggi ha ravvisato la lesione della competenza legislativa concorrente e residuale della Regione Puglia. Pertanto, l’approvazione degli interventi e delle opere infrastrutturali per i Giochi del Mediterraneo, deve essere preceduta dall’intesa con la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra le istituzioni”.

Nella stessa sentenza i giudici hanno dichiarato la non fondatezza di un'altra questione. La Regione, infatti, aveva impugnato anche la parte di quello stesso decreto legge che prevede la nomina di un commissario straordinario (poi indicato in Massimo Ferrarese) con il compito di predisporre il programma di interventi infrastrutturali, lamentando una lesione delle competenze amministrative e legislative assicurate dalla Costituzione alle Regioni.

Sul punto la sentenza stabilisce che la prevista acquisizione del parere del Presidente della Regione Puglia rappresenta uno strumento di collaborazione adeguato, poiché “tale nomina, seppur significativa, è comunque strumentale rispetto alla successiva, e fondamentale, fase di approvazione del programma delle opere”. Fase per la quale, evidentemente, non si può prescindere da una intesa tra governo e Regione.

