Medici e odontoiatri, giuramento d’Ippocrate per 56 neo iscritti all’ordine

LECCE – Il giuramento d’Ippocrate come manifesto di un impegno professionale: sono 56 i medici e gli odontoiatri iscritti all’ordine di Lecce che hanno celebrato, in una specifica cerimonia, la giornata dell’accoglienza, in rappresentanza di tutti i colleghi, molti dei quali per varie ragioni non hanno potuto essere presenti.

Sono duecento circa i neoiscritti, mentre alla celebrazione ha preso parte poco più di un quarto di loro: la festa, anche quest’anno brillantemente organizzata dalla commissione “giovani” dell’OMCeO di Lecce, diretta da Domenico Russo, è stata un’occasione particolarmente importante e centrale per i giovani medici.

Il “Giuramento d’Ippocrate” che da circa 2.400 anni impegna i medici all’esordio della loro vita professionale sia nell’aspetto scientifico che etico, è stato recitato nell’occasione dalla più giovane e dal più giovane tra i neo-medici in un clima emozionante e coinvolgente presso le “Officine Cantelmo” di Lecce.

I medici e gli odontoiatri, anche in una situazione di grandissima difficoltà come quella odierna, sono coloro che interpretano l’essere professionali nel garantire il diritto fondamentale alla salute, considerando tutte le persone uguali davanti alle problematiche sanitarie ed erogando le stesse prestazioni ad ogni individuo con equità, accesso universale, basato sulla solidarietà, come drammaticamente è stato reso palese a tutti durante la recente pandemia.

Il presidente Donato De Giorgi nel saluto iniziale rivolto ai giovani medici, ha affermato: “Sarete pronti ad utilizzare le vostre conoscenze e competenze per la prevenzione (sempre fondamentale), la diagnosi, la terapia e la riabilitazione; nel Territorio con la necessaria vicinanza e umanità, negli Ospedali con la dovuta conoscenza e professionalità, nell’Università con passione per ricerca e metodo scientifico; soprattutto dedicandovi ai bambini, agli anziani, non dimenticandovi mai delle problematiche delle donne e dei fragili”.

“Entrando in questa famiglia – ha proseguito -, la vostra sia una vita basata sul rispetto (di sé stessi, degli altri, della scienza, della professione e della vita), lo studio, l’etica, la dignità, l’autonomia, l’umanità, l’ascolto, la comunicazione, l’umiltà e l’unità su questi valori”.

Considerando quanto grave sia la carenza dei medici, le grandi sfide che li attendono da domani, è stato rivolto un caloroso ringraziamento a loro e alle loro famiglie, perché rappresentano la speranza, non un’ipotesi, ma la certezza e la forza del futuro.