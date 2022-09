“Il mare di tutti” conclude l’attività: quasi mille gli utenti della fisioterapia itinerante

LECCE - Tre mesi di attività in riva al mare e circa mille utenti provenienti non solo dal Salento, ma anche da Roma, Milano e dal Trentino, con prenotazioni partite già da gennaio, più altri 100 casi in continuità, cioé persone affette da sclerosi multipla, Sla lieve o patologie neurologiche gravi, che hanno fatto fisioterapia in acqua, per tre volte a settimana.

Sono questi i numeri della nuova edizione stagionale del progetto “Il mare di tutti”, il programma di fisioterapia in mare dedicato a disabili affetti da sclerosi multipla e Sla, che oggi ha chiuso le sue intense attività partite il 2 luglio scorso.

Volge al termine la quinta edizione dell’iniziativa di solidarietà sociale promossa e organizzata dall’associazione “Sunrise onlus”, che ha fatto base fissa, come consuetudine presso il Lido Coiba a San Foca, la marina di Melendugno. Ma il servizio riabilitativo estivo, da quest’anno, è diventato anche itinerante.

Infatti, tutto lo staff di medici, infermieri, fisioterapisti e volontari si é spostato ogni sabato in una marina diversa: da San Cataldo al Capo di Leuca, e lungo tutto la dorsale ionica, per offrire un servizio ancora più personalizzato. Il pulmino de “Il mare di tutti” passava a prendere i pazienti che non potevano spostarsi in autonomia, per accompagnarli direttamente nelle località dove era in programma la seduta della terapia. Quando non si poteva entrare in mare, la fisioterapia è stata eseguita dal personale medico direttamente sulla spiaggia.

Il progetto, patrocinato dalla Provincia di Lecce, è conosciuto anche a livello nazionale quale unico progetto di fisioterapia in mare in tutta Italia. Consiste nell’utilizzo della talassoterapia, la fisioterapia direttamente in acqua, col supporto di attrezzature specifiche per i disabili e l’assistenza di fisiatri, fisioterapisti, cardiologi, psicologi, infermieri e volontari.

“Abbiamo portato sulla spiaggia persone che non andavano al mare da più di trent’anni. Chi aveva paura anche dell’acqua, chi è arrivato con le stampelle e, dopo aver beneficiato della fisioterapia, è andato via senza aiuto” spiega la presidente di Sunrise, Maria De Giovanni, che da anni si batte per i diritti delle persone disabili, “l’iniziativa è stata studiata per ottimizzare qualitativamente la vita di chi ogni giorno incontra mille barriere, architettoniche e mentali. Utilizziamo la spiaggia e il mare come strumenti relazionali e sociali”.

Il “Mare di tutti” è sostenuto da Provincia di Lecce, Regione Puglia, Asl-Lecce, Aisla, Ambito di Martano, Comune di Melendugno, Ordine dei medici della Provincia di Lecce, Sanità che cambia, Comuni di Castrì, San Donato, Taviano, Galatone, Commissione provinciale pari opportunità. Inoltre, FederBalneari, Banca popolare pugliese, Credito Cooperativo terra d’Otranto, Natural is better, Associazione Alessia Pallara, Associazione Francesco Attanasio, CardioMed Maglie, Vergallo. Nel Mare di tutti itinerante hanno partecipato le donne medico e paramedico della Fidapa di Gallipoli, presieduta da Teresa Chianella che è anche presidente della Commissione pari opportunità provinciale.