Primo lotto della statale 275: illustrato il progetto definitivo

LECCE - Nel corso di un incontro a Palazzo Adorno, il commissario straordinario e responsabile della struttura territoriale Anas Puglia, Vincenzo Marzi, ha illustrato il progetto definitivo del primo lotto della Ss 275 Maglie-Santa Maria di Leuca.

Presenti i sindaci degli undici comuni interessati - Melpignano, Maglie, Muro Leccese, Scorrano (commissario prefettizio), Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Surano, Montesano Salentino, Andrano, Tricase -, il presidente della Provincia, Stefano Minerva e il consigliere delegato a Strade ed espropri, Francesco Volpe.

Il commissario ha spiegato i dettagli dell'opera per il tratto compreso tra lo svincolo di Maglie Nord e quello nei press della zona artigianale di Tricase, per un totale di 23 chilomentri e 300 metri e di 244 milioni di euro di importo complessivo dei lavori.

“Ribadiamo oggi l’assunzione di responsabilità da parte della Provincia di Lecce - ha commentato Minerva - per arrivare a una soluzione definitiva sulla 275. Ho fortemente voluto la presenza del commissario straordinario ad un tavolo specifico con i comuni coinvolti, con l’obiettivo di concretizzare un percorso quanto più celere possibile per approdare alla soluzione definitiva della questione 275, con riferimento al primo lotto. Oggi abbiamo tempi e modalità condivise per poter arrivare spediti all’approvazione e alla realizzazione dell’opera”.

“Si conferma ancora una volta il protagonismo della Provincia di Lecce relativo a temi che da decenni attendono risposte - ha aggiunto il consigliere Volpe -. Auspico che le amministrazioni, conoscendo la volontà dei cittadini, siano celeri nel proseguo dell’iter, in modo da far arrivare a compimento quest’opera strategica per il territorio”.

L'incontro si è chiuso con l'impegno di un aggiornamento periodico e in ragionevole anticipo rispetto all'avvio dei lavori di cui, ha assicurato Anas, verrà data ampia comunicazione all'utenza.