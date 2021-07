In Puglia lievita il numero degli attuali contagiati: oltre 2mila. Nessun decesso

Il bollettino giornaliero conta 248 nuovi casi che fanno balzare il tasso di positività al 2,1 per cento. Con 70 contagi la provincia di Lecce resta la più vulnerabile. Ben 182 soggetti in più nelle ultime 24ore proiettano gli attuali positivi a quota 2.159

LECCE - Con un lieve incremento del numero dei tamponi analizzati nelle ultime 24ore sale anche il tasso di positività giornaliera in Puglia. Su 11.859 test effettuati per verificare l'infezione da covid sono stati registrati 248 casi positivi, con una incidenza giornaliera del 2,1 per cento rispetto all’1,3 rilevata ieri quando i nuovi contagiati sono risultati 151.

Dei nuovi casi 33 sono in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 35 nella provincia della Bat, 69 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, che resta la zona con maggiore rilevanza di casi nelle ultime settimane, e 13 in provincia di Taranto. Dodici sono i casi di provincia di residenza non ancora noti, mentre cinque casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Anche oggi, dato confortante, non si registrano decessi. Mentre il balzo preoccupante è quello riconducibile agli attuali positivi che sono tornati ora a superare la soglia dei duemila soggetti. Il bollettino odierno infatti rileva che i casi attualmente positivi sul territorio regionale sono 2.159, con un incremento di 182 casi in più registrati nelle ultime 24ore. Il dato degli attuali positivi di ieri era di 1.977.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.885.860 test, mentre 246.971 sono i pazienti totali guariti dopo il contagio. Le persone attualmente ricoverate sono 90, sei in più rispetto a ieri. Il totale dei casi positivi dall’inizio della pandemia in Puglia è stato di 255.799.

La campagna vaccinale

Per quanto concerne la campagna vaccinale è stato raggiunto il tetto di 4.717.661 dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sulla base del dato aggiornato alle 17 dal report del governo nazionale. Tali dosi rappresentano il 96,8 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza che sono state sino ad ora 4.873.370.

Come riportato anche nel report della Asl sono 873.002 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 493.567 prime dosi, 358.544 seconde dosi e 20.891 monodose. Prosegue l’attività nei 12 punti vaccinali di popolazione centri sanitari e a cura dei medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio. Sono state 7.800 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.