Inaugurata la piazza intitolata a Ninì Quarta. L’omaggio di Campi Salentina al politico “lungimirante”

CAMPI SALENTINA – Un tributo doveroso per ritrovare tangibile, in quell’agorà cittadina, l’insegnamento dell’uomo e del politico passionale e lungimirante che varcando i confini della sua città è stato protagonista e personaggio di rilievo dedito alla crescita del tessuto economico e sociale di Campi Salentina, del Salento e del territorio regionale

Si è svolta questa mattina l’annunciata cerimonia per l’intitolazione dell’ex Piazza Garibaldi di Campi Salentina a Ninì Quarta, già deputato, sindaco della città e presidente della Regione Puglia dal 1978 al 1983. La piazza che ora porta il suo nome è stata riqualificata dal punto di vista urbano e sociale grazie anche al sostegno della Regione Puglia e al progetto del Comune e il contributo anche della comunità locale.

A fare gli onori di casa nella nuova piazza Nicola Quarta, il primo cittadino Alfredo Fina, che ha rimarcato la necessità di mantenere indelebile il ricordo egli insegnamenti, tutt’ora attuali, avanzati da Ninì Quarta già quarant’anni addietro.

Alla cerimonia presenti, tra gli altri, anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il presidente della Regione, Michele Emiliano, la presidente del consiglio regionale Loredana Capone, gli assessori Alessandro Delli Noci, Sebastiano Leo e Rocco Palese, il deputato Claudio Stefanazzi e il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, insieme ai familiari dell’illustre concittadino di Campi, scomparso nel 2020.

“Nicola Quarta è stato presidente della Regione in un momento di fondazione di questo ente, che oggi è complesso, grande come una nazione e si occupa di tutti gli aspetti della vita dei pugliesi” ha rimarcato nel suo intervento il governatore Emiliano, “senza radici profonde come quelle di Quarta, di Trisorio Liuzzi, di Totò Fitto e di tanti altri presidenti che hanno svolto questa funzione prima di me, la Puglia probabilmente non avrebbe avuto anche la fioritura così importante degli ultimi venti anni, nei quali abbiamo davvero cambiato il senso della storia”.

“Questa storia adesso è rappresentata dall'intitolazione di questa piazza di Campi Salentina a Ninì Quarta, nella sua città, della quale sono cittadino onorario” ha proseguito il presidente della Regione Puglia, “e ne sono molto orgoglioso, anche perché la cittadinanza me l'hanno data per il mio lavoro di magistrato. Per me condividere con i cittadini di Campi questa giornata è un momento molto emozionante che dà anche senso a tanti sacrifici. Ho ringraziato anche la famiglia: quando un uomo o una donna scelgono la politica, vengono rapiti prima di tutto alla propria famiglia. Ed è un costo molto elevato da condividere. Bisogna ringraziare” ha concluso Emiliano, “tutti quelli che hanno voluto bene a Ninì e che lo hanno aiutato a svolgere queste funzioni così complicate”.

Dopo gli interventi la cerimonia si è conclusa con la benedizione della piazza da parte dell'arcivescovo di Lecce, monsignor Michele Seccia. In serata, a partire dalle 20,30, è previsto un concerto aperto a tutti deii musicisti del Bruno Montrone Jazz Quartet.

